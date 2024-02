Anna-fürdőn edzőtáborozott a tavaszi versenyekre készülve a PVSK tájfutó szakosztálya több mint ötven fővel. Ennek a folyamatnak lesz majd része a hétvégi Mecsek-átfutás is.

– Ez valóban kiváló alkalom volt arra, hogy felkészüljünk a tavaszra, de valójában ez egy január óta tartó folyamat része – fogalmazott Vonyó Péter, a szakosztály szakmai vezetője a klub értékelőjében. – Sok speciális feladatot tudtunk itt gyakorolni, például az éjszakai körülményekhez történő alkalmazkodást, vagy a páros futást, amelyben két különböző ívű körön egyszerre indul a két versenyző, azt mérjük, melyik pályát érdemes választani. Tőlünk 50-en vettek részt, de szombaton csatlakoztak hozzánk a kalocsai, és a kecskeméti tájfutók, így közel hetvenen lettünk. Még egy nagyon fontos hozadéka volt ennek az edzőtábornak, az, hogy a szeptemberben hozzánk csatlakozottak is velünk voltak. Nyolc-tíz-tizenkét éves gyerekekről van szó, akik bátorságból is jelesre vizsgáztak, mert ebben a korban elszakadni a szülői háztól, nem egyszerű feladat. Ez egyben edzőink, Berze Rita, Kersity András, Topán Gábor szervező képességét is dicséri, akik az egész tábor alatt kiváló munkát végeztek.