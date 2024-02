Kedvezőbben is alakulhatott volna a Férfi Futsal Magyar Kupa negyedik fordulójának sorsolása a PTE-PEAC élvonalbeli futsalcsapata számára, ugyanis az elődöntőbe jutást az alapszakasz harmadik helyezettje, a Veszprém ellen kellene kivívni oda-visszavágós párharcban, ahol az idegenben rúgott gól nem előny.

Brutális hangulat volt legutóbb Veszprémben.

Fotó: FULOP ILDIKO

Igaz, ez idáig egy szava sem lehetett a baranyai együttesnek, hiszen a kupasorozat második körében (az NB I.-es csapatok a nyitófordulóban nem voltak érdekeltek), valamint a harmadik fordulóban is alacsonyabb osztályban vitézkedő alakulat ellen léphetett parkettre. Előbb Sárbogárdon sikerült befűzni az oktatófilmet (0–10), majd a Tolna-Mözs vendégeként is gálázott Élő Tibor legénysége (0–7).

Tény, hogy a bajnokaspiráns Veszprém is könnyedén vette mindkét akadályt: a Hidegkút otthonában 12–2-es győzelem született, Dunaújvárosban pedig 4–1-es siker. Ráadásul vélhetően az asztalt csapkodva, álomsorsolást kikiáltva ünnepelhette a párosítást a veszprémi szurkolótábor, ugyanis a két fél egymás elleni ütközetein eddig nem volt kérdés. Pécsen Tatai József vezényletével 5–1-re nyert az éremre pályázó brigád, hazai környezetben pedig emlékezetes meccsen diadalmaskodott (7–2), már csak azért is, mert az volt a brazil Everton Felipe utolsó fellépése, ugyanis családi okok miatt visszatért hazájába. Így tehát fel kell kötni a gatyát, de vesztenivaló nincs, így akár még a Final Fourról is lehet álmodozni.

A negyeddöntő további párosításai: Újpest FC-220Volt–MVFC Berettyóújfalu, DEAC–Haladás VSE, Tiszaföldvár SE–Maglódi TC.

A tervek szerint az első mérkőzéseket március 27-én, szerdán bonyolítják majd le, míg a visszavágóra április 3-án, ugyancsak szerdán kerülhet sor.

Mindenesetre addig még fontos feladatok várnak a pécsi klubra, hiszen az alsóházban folyamatosan élet-halál harcokat kell vívni a bennmaradásért. A nyitányon a Nyírbátor ellen ugyan elmaradt a pontszerzés (3–4), többek között a vitatható játékvezetői döntéseknek is köszönhetően, de a mutatott játékra összességében nem lehet panaszkodni, így jó eséllyel lehet várni a péntek esti Magyar Futsal Akadémia elleni idegenbeli szereplést. A fővárosi együttes nyolcgólos döntetlennel kezdett az Újpest vendégeként, tehát érezhetően minden résztvevő magasabb fokozatra kapcsolt a szezon ezen szakaszán. A nagy téttel bíró összecsapás 19 órakor kezdődik Budapesten, a SPORT11 Sport és Szabadidőközpontban.