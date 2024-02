Nagy figyelmet fordít a PVSK arra, hogy sportolói ne csak a pályán, de az iskolapadokban is jól teljesítsenek. A Kosárlabda utánpótlás Szakosztálynál is folyamatosan figyelemmel kísérik a tanulmányi előmenetelt is. A félévi bizonyítványok kihirdetése kapcsán készítette a klub egy kimutatást, hogy kik azok az U14, U16 és U18-as korosztályú sportolóik, akiknek kitűnő, vagy jeles rendű a bizonyítványa, tették közzé a pvsk.hu-n.

Ki is tettek egy névsort azon játékosokból, akik 80 százalékos edzéslátogatottság mellett vagy kitűnő tanulók, vagy legfeljebb három négyesük van ezzel is bizonyítva, hogy összeegyeztethető a tanulás és rendszeres sportolás, sőt, a rendszeres edzések és mérkőzések jó ritmust adnak a mindennapoknak.

A PVSK névsora: