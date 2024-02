Jutott némi gyors sikerélmény a Carbonex-Komlónak a Pick Szeged elleni találkozója első perceiben, Bodó lövését védte Merkovovszki, majd a másik oldalon Nagy Martin is hárított Urbán kísérleténél, de az ismétlést Melnicsuk már a kapuba vágta. Ettől viszont beindult az Eb-t is megjárt játékosaival a vendég együttes, s gyors egymásutánban négyet is berámolt miközben a hazaiak több ziccert is hibáztak.

Jerkovicsot, a Carbonex-Komló balátlövőjét minden eszközt bevetve próbálta megállítani a Pick Szeged

Fotó: Laufer László

Ezt követően beállt egy 3–4 gólos különbség a felek között, de Menyhárték folyamatosan mentek előre, hogy ne tegyék egyszerűvé a gigász estéjét. Ha el is tudtak jobban lépni Bánhidiék, rázott magán egyet a Bányász, és ledolgozott a hátrányból. A szünetre így négygólos hátrányban ment Marosán György együttese, s akár még elégedett is lehetett, hogy tizenötön tartotta ellenfelét.

A második játékrész csaknem úgy kezdődött, ahogy az első: az első gólt a Komló szerezte, az már kevésbé szerencsés, hogy Jerkovics ekkor talált be először a vendégek kapujába. Az már annál inkább elégedettségre adhatott okot, hogy Melnicsuk megmutatta ismét, klasszisok között is képes kiváló teljesítményt nyújtani, majd Rotim is talpra ugrasztotta a közönséget egy fordulásból szerzett gyönyörű lövéssel, de ez a találat egy vendég szabálytalanság miatt érvénytelen volt. A büntetőt ugyanakkor Bogdanics belőtte, így két gólra feljöttek a hazaiak.