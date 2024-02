Különleges eseménnyel készül a Magyar Parasport Napja Lélekmozgató programjának keretében a PSN Zrt. – A Pécsi Sportiskola: kerekesszékes korcsolyázásra hív minden érdeklődőt február 22-én csütörtökön.

A sportszervezet ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a korábban 17 órára meghirdetett program kezdési időpontja az enyhe időjárás miatt egy órával későbbre csúszik, azaz 18 órától 19 óráig tart majd.

Az eseményen mindenkinek lehetősége lesz kipróbálni a kerekesszékes gurulást a jégen. Emellett egy szlalompályát is felállítanak, hogy kihívás elé állítsák a résztvevőket. Lesz lehetőség kapura lőni is, s egyéb jeges játékokkal is el lehet szórakozni az ott töltött időt. A belépés ingyenes.