Nagyon sokan a hibátlan listavezető Szederkény legyőzésére pályáznak, először pedig a PTE-PEAC harmadik számú csapatának lesz meg erre a lehetősége, de idegenben ez nem ígérkezik könnyű feladatnak. A szombati játéknapon még a bajnokaspiráns Kétújfalu is bizonyíthat, és elég meglepő lenne, ha nem bírná érvényesíteni a papírformát a sereghajtó Boda-Diana ellen.

Sok spíler debütál, de a listavezető ott folytatná, ahol abbahagyta.

Forrás: Szederkény SE

Vasárnapra marad a futballdömping, ugyanis öt pályán is útjára indul majd a labda. A második helyen álló Harkány játszhatja a versenynap legizgalmasabbnak ígérkező összecsapását, hiszen a Himesháza vendégeként nem könnyű begyűjteni a pontokat. Igaz, az ötszörös gólkirály, Novák Balázs Mihály a jövőben már a Sport36 Komlói Bányász labdarúgócsapatát erősíti, így a Himesházának más gólérzékeny támadóban kell bíznia.

– Összességében pozitívnak ítélem meg az elmúlt öt esztendőt, amit Himesházán töltöttem – nyilatkozta lapunknak Novák Balázs Mihály. – Szerettem ott lenni, elfogadtak a szurkolók és a csapattársak is, ezt pedig igyekeztem gólokkal és gólpasszokkal meghálálni. Volt pár megkeresésem, de mivel Komlón élek, ráadásul tíz percre lakom a pályától, így nem is volt kérdés, hogy mire kell igent mondanom. Sosem voltam olyan játékos, aki minden fél évben máshol focizik csak azért, hogy pár tízezer forinttal többet keressen. Komlón ismertem a csapat nagy részét, volt akivel régen is együtt játszottam, plusz szimpatikus volt a hozzáállásuk, és amit beletesznek minden edzésen. Szeretném itt is minél több góllal és gólpasszal segíteni a társakat, s remélem, hogy tavasszal minél több pontot sikerül majd begyűjtenünk.

A sokat látott csatár a közeljövőben még biztosan a második számú csapatot erősíti, így nem lenne meglepő, ha nagyot lépne előre a Komló II. a tizenkettedik helyről.

A Somberek szereplésére is sokan kíváncsiak, ugyanis Kvanduk Jánossal száll harcba az együttes. A tréner legutóbb veretlenül juttatta fel a Mohács labdarúgócsapatát a harmadosztályba, most viszont már arra fókuszál, hogy visszahozza a szép időket Somberekre.

Szombati mérkőzések: Szederkényi SE–PTE-PEAC III., Kétújfalui SE–Boda-Diana SE (mindkettő 14.00).

Vasárnapi mérkőzések: Himesháza KSE–Gyógyfürdő Harkány, DDC Focivilág Beremend–Kaitz Agro Somberek SK, Sellye VSK–Szajki SE, Sport36 Komlói Bányász II.–Véménd KSE, GSH Töttös SE–Közműépker Lánycsók SE (mindegyik 14.00).