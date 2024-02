Győztes Bajnokok Ligája-mérkőzést követően érkezik meg Baranyába a Pick Szeged férfikézilabda-csapata az NB I. 16. fordulójában. A Carbonex-Komló szombaton 18 órától látja vendégül a gigászt, amely a legutóbbi bajnokiján kétgólos vereséget szenvedett Gyöngyösön.

Marosán György számára ez most egy ideális környezet lesz, amelyben felmérheti egy kiváló, klasszisokból álló ellenféllel szemben, hogy hol van rés a bányászpajzson. Emellett pedig a támadó figurákat is tökéletesíthetik Jerkovicsék. A fantasztikus hangulat persze garantált, s az is, hogy ha nem is a pontokat, de egy kimagasló teljesítményt célként fognak kitűzni a hazai kézilabdázók, hiszen egy ilyen ellenfél mindenkit extrán motiválttá tesz.

Azoknak sem kell lemondaniuk teljesen az élményről, akik esetleg már nem jutnak be az Eszperantó téri csarnokba, hiszen az M4Sport YouTube-csatornáján is élőben lehet majd követni a találkozót.

Az állás (14 csapat): 1. Telekom Veszprém 30 pont, 2. Szeged 24, 3. Tatabánya 20... 10. NEKA 12, 11. Carbonex-Komló 10, 12. Eger 10, 13. PLER-Budapest 8, 14. Fe­jér B.Á.L.-Veszprém 4.