Eltelt ugyan egy nap, de még mindig nehéz megemészteni, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott lemarad a párizsi játékokról, miután 22 pontos előnyről elbukva, egy ponttal, 73–72-re kikapott Spanyolországtól a selejtezőtorna harmadik mérkőzésén.

– Mindenki egyénileg és csapatszinten is úgy érzi, hogy élete nagy lehetőségét szalasztotta el – nyilatkozta az M4-nek a találkozót követően Juhász Dorka. – Nehéz erre szavakat találni, főleg egy ilyen mérkőzés után, ahol hússzal is vezettünk. Lehet pozitívumokat keresni, de jelenleg nem nagyon lehet mondani semmit. Ez egy elszalasztott lehetőség volt. Ez most fájni fog egy ideig.

Bizonyára senkit nem vigasztal, talán még az érintettet sem, de egy kis apró örömhír, hogy a Rátgéber Kosárlabda Akadémia növendéke, Juhász Dorka bekerült a soproni olimpiai selejtezőtorna legjobb ötösébe.

A magyar szövetség Facebook-oldala szerint a magyar csapat mindhárom mérkőzésén 10 pont fölé jutott 24 éves kosaras mellett a japán Jamamoto Mai és Miazaki Szaori, valamint a spanyol Raquel Carrera és a kanadai Kayla Alexander kapott helyet az All- Star ötösbe.