A PMFC NB II.-es labdarúgócsapata számára az egyik legnehezebb kihívás következik hétfőn, hiszen az NB I.-be vágyó együttesek egyikéhez, a jelenleg harmadik helyezett Vasashoz látogat.

Az angyalföldiek számára nem kezdődött tökéletesen a tavasz, hiszen a nyitányon a közvetlen mögöttük álló Szeged lenullázta őket. Ugyan egy héttel később Mosonmagyaróváron Holenderék hármat lőve begyűjtötték a pontokat, a hét közben újabb botlás következett. A Budafok ellen játszott a Vasas 0–0-t, amivel két fontos egységet vesztett el. Egyfelől ez a hétközi meccs nehezítheti a pécsiek dolgát, hiszen extrán motivált lehet saját közönsége előtt Desits Szilárd együttese, másfelől jó lehetőséget is kínálhat. A Pécs frissebben, fittebben érkezhet meg a találkozóra, s ez segíthet számára a jó eredmény elérésében. Ráadásul most egy olyan ellenféllel találkozik, amely nyíltabban játszik a mezőny nagy részénél. Így most megmutathatják Harsányiék, hogyan szerepelnek, ha van helyük a tizenhatos környékén.

A mérkőzést az M4 Sport közvetíti 20 órakor.