Hamar talpra ugorhatott a villányi közönség a forduló csúcsrangadóján, ugyanis a huszonhárom esztendős Gellén Dávid már a negyedik percben megnyitotta a gólcsapot. Sőt, talán még vissza sem ült a helyére az összes szurkoló, mikor már második találatát is ünnepelhette csapattársaival a támadó.

Több alkalommal is megtalálták a társak Gellén Dávidot.

Forrás: Villány TC

Szép lassan felvette a mérkőzés ritmusát Varga László legénysége, a tizennyolcadik percben pedig Rácz Ervin szépített is. A küzdelemre nem lehetett panasz a folytatásban sem, de a szünetig már nem változott az eredmény. Aztán a fordulást követően Reith Renátó kiegyenlített, s ezzel még feszültebbé vált a két bajnokaspiráns összecsapása.

Röviddel később Gellén folytatta jó szokását, ismét betalált, így tehát ismételten a Lovászhetény-Pécsvárad futhatott az eredmény után. Sikerült is a vendégcsapatnak emelni a fordulatszámon, de a nyolcvannyolcadik percben Fiáth piros lapja kilátástalanná tette a helyzetet. Pláne úgy, hogy a hosszabbításban Gellén negyedik alkalommal is eredményes volt. A legvégén még Kelement és Koronicsot is kiállította a játékvezető, tehát nyolc emberrel fejezte be a csúcsrangadót a Villány legfőbb kihívója, de ami ennél is nagyobb probléma számukra, hogy már hat pont a lemaradásuk a listavezetővel szemben.

Villány–Lovászhetény-Pécsvárad 4–2 (2–1)

Villány. Vezette: Balikó (Perák, Horváth Á.). Villány TC: Szabó B. – Fischer, Ualkity M., Csernyánszky (Várda, 68.), Forró A. – Hazenauer, Lehota (Tóth O., 89.), Sztojka, Ulrich – Kovács K. (Bischof, szünetben), Gellén. Vezetőedző: Kósa Zoltán. Lovászhetény-Pécsvárad KFT: Matesz – Németh A., Fiáth, Kőnig (Kovács A., 77.), Kungl – Juhász L. (Kelemen F., 77.), Spánitz, Koronics, Reith – Szentes, Rácz E. Vezetőedző: Varga László.

Gólszerzők: Gellén (4., 7., 72., 92.), illetve Rácz E. (18.), Reith (64.).

Kiállítva: Fiáth (88.), Koronics (94.), Kelemen F. (94.).

A Téli Műfüves Bajnokságot ugyan megnyerte a Nagykozár labdarúgócsapata, de ennek ellenére az érmes helyek egyikére pályázó Bóly számított a mérkőzés esélyesének. Sokáig kiélezett csatát hozott az ütközet, de az idő haladtával kezdték elkönyvelni a drukkerek, hogy ezúttal nem születik gól. Na de a nyolcvanhetedik percben büntetőhöz jutott a házigazda, amit az új igazolás, Kiss Krisztián Roland értékesített is, majd percekkel később a gyakorlatilag hibátlanul szereplő Faragó is feliratkozott a gólszerzők közé, így Dávidnak sikerült legyőznie Góliátot.

Nagykozár–Bóly 2–0 (0–0)

Nagykozár. Vezette: Laki (Albert G., Karcagi). Nagykozár KSE: Lukics B. – Nagy M., Sági (Bodor, 71.), Béres Má., Faragó (Lukics M., 90.) – Laki, Teszárik, Policsek, Meretei – Rigó, Kiss K. Vezetőedző: Takács Lajos. Bólyi SE: Dósa – Neidhardt, Pauk, Marton, Bódis – Stefán, Nagy Zs., Zsebe G., Zsebe D. (Erdélyi, 75.) – Kutor, Menyhei (Móhr, 65.). Vezetőedző: Horváth Dávid Csaba.

Gólszerzők: Kiss K. (87. – büntetőből), Faragó (89.).

Szombati eredmények: PVSK–PTE PEAC II. 1–1, Komló–Siklós 1–2.

Góllövőlista 14 gólos: Wiesner Szabolcs (Villány TC). 13 gólos: Gellén Dávid (Villány TC). 7 gólos: Nagy Zsombor (Bólyi SE), Szentes Krisztián (Lovászhetény-Pécsvárad KFT), Városi Viktor (Sport36 Komlói Bányász). 6 gólos: Dankó Bálint (PTE PEAC II.), Menyhei Gergely (Bólyi SE). 5 gólos: Babai Balázs (Nagykozár KSE).