A szombati játéknapon két küzdelmes mérkőzést rendeztek. Pécsen egy városi derbi volt reflektorfénybe, ahol több alkalommal is a kapufa mentette meg az együtteseket, így csupán két találatot láthatott a publikum, méghozzá mindkettőt büntetőből. Mindenesetre Mitrovik Alexander közel tökéletes játékkal bekerült a legjobbak közé, de csapattársa, Nagy Jeromos is kőkeményen dolgozott. A túloldalon Gelencsér Gergő rengetegszer fejtörést okozott a házigazdának, plusz góljával is sokat tett a pontszerzésért.

Gellén Dávid lett a forduló legjobbja.

Aznap még a Komlói Bányász Stadion telt meg élettel, de a hazai nézősereg szomorúan térhetett haza. Ehhez persze kellett Bogdán Benjámin parádéja a kapuban, Látschám és Ignácz remeklése a védelemben, de Szabó Dániel Csaba is kiváló napot fogott ki a Siklós színeiben.

A vasárnapi versenynapra két találkozó maradt, de a legtöbben a slágermeccset várták, a két bajnokaspiráns csatáját. Ennek ellenére a Téli Műfüves Bajnokság győztese, a Nagykozár tett azért, hogy róluk is szóljanak a hírek, ugyanis nagy meglepetésre borította a papírformát Takács Lajos alakulata, így Dávidnak sikerült legyőznie Góliátot. Faragó Norbert sziporkázott, plusz a gólszerzők közé is feliratkozott.

Az év egyik legjobban várt meccse nem okozott csalódást. Gellén Dávid az első pillanattól kezdve befűzte az oktatófilmet, mesternégyesével pedig a forduló legjobbja lett. Ulrich Dániel is helyet érdemelt a hétvége válogatottjában, de Hazenauer Kristóf is sziporkázott. Igaz, a végjátékban Hazenauer viselkedésével is felhívta magára a figyelmet, többek között emiatt is villant még kétszer a piros lap, így összesen három játékost is kiállított Balikó Zoltán.