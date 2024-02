Hiába áll a Vasas a labdarúgó NB II. 22. fordulóját követően egy ponttal lemaradva a feljutó második pozíciót elfoglaló Győrtől, az angyalföldiek vezetősége úgy határozott a hétvégi Kazincbarcika elleni 1–1-et követően, hogy változás kell a kispadon. Desits Szilárdot az U21-es válogatottól leköszönő pécsi ikon, Gera Zoltán váltja.

Gera Zoltán Csizmadia Csabával együtt lép át az U21-es válogatottól a Vasashoz

Fotó: Dömötör Csaba

„Klubunk a mai napon szerződést bontott csapatunk vezetőedzőjével, Desits Szilárddal. A szakmai munka irányítását Gera Zoltán veszi át, stábjához pedig Csizmadia Csaba is csatlakozik. Desits Szilárd 2023. április 6-án váltotta Kondás Elemért a kispadon, az NB I.-ben nyolc mérkőzésen irányította csapatunkat, ezeken egy győzelem, négy döntetlen és három vereség volt a mérleg, míg az NB II.-ben 22 találkozón 11-8-3 volt a statisztikája. Desits Szilárdnak ezúton is köszönjük, amit a Vasasért tett, további edzői pályafutásához sok sikert kívánunk. A holnapi naptól Gera Zoltán látja el a vezetőedzői feladatokat, aki 2019. június 7-től az U21-es válogatott szövetségi edzője volt, amelyet 35 mérkőzésen irányított. Korábban a Ferencváros és az A-válogatott szakmai stábját erősítette, Marco Rossival és Szerhij Rebrovval is együtt dolgozott.” – áll a klub közleményében.

Gera rengeteget tanult a szövetségnél

– Nagyon hálás vagyok, hogy közel öt éven keresztül a szövetségnél dolgozhattam, és pályakezdő edzőként rám bízták az U21-es csapat irányítását – idézi az mlsz.hu Gerát a váltás kapcsán. – Kettős feladatom volt a válogatott mellett, a játékosok egyéni fejlesztése mellett az eredményesség javítása is szempont volt. Rengeteget tanultam a szövetségnél eltöltött időszak során, és remélem, én is hozzá tudtam járulni a válogatottban megforduló labdarúgók fejlődéséhez. Az elmúlt időszakban több megkeresést is kaptam, és most azért döntöttem a váltás mellett, mert szeretnék klubcsapatnál, napi gyakorlati munkát végezni, amelyhez ez a lehetőség, a Vasas kerete ideális számomra.