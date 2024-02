Az őszi szezon végén két sajnálatos eset is történt Baranyában. Gondolhatunk a Báta–Dunaszekcső vármegye hármas bajnokira, mikor is megtámadták a játékvezetőt, de a decemberi Lovászhetény-Pécsvárad–Villány is nagy port kavart. Bogyay Zoltán kihangsúlyozta, hogy a bizottságokkal együttműködve az igazgatóság azon van, hogy mindenkinek eljusson az az üzenet, hogy aki ilyet elkövet, az súlyos büntetésre számíthat.

Az MLSZ Baranya Vármegyei Igazgatóság igazgatója már korábban is beszélt arról, hogy az igazgatóság tervezi a Főrendezők képzését, és a jövőben még szigorúbb ítéletek várhatóak rendezési hiányosságok esetén.

Nos, így nem is olyan meglepő, hogy február 14-én, szerdán főrendezői képzést tartanak a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán (Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/B) 17.15-től.