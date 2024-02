Különleges eseménnyel készül a Magyar Parasport Napja Lélekmozgató programjának keretében a PSN Zrt. – A Pécsi Sportiskola kerekesszékes korcsolyázásra hív minden érdeklődőt február 22-én csütörtökön. A 17 órától 18 óráig tartó jeges élményt a szervezők és a Pécsi Korisok önkéntesei készülnek emlékezetessé tenni a Pécs Városi Műjégpályán.

A zene és a büfé mellett persze különleges programokat is kínálnak erre a napra. Egyfelől mindenkinek lehetősége lesz kipróbálni a kerekesszékes gurulást a jégen. Emellett egy szlalompályát is felállítanak, hogy kihívás elé állítsák a résztvevőket. Lesz lehetőség kapura lőni is, s egyéb jeges játékokkal is el lehet szórakozni az ott töltött időt. A belépés ingyenes lesz az eseményre.

A Magyar Parasport Napját azért február 22-én tartják, mert ezen a napon, 1970-ben alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja, a Mozgásjavító Intézmény falai között, ami hazánk parasportjának kialakulásában döntő jelentőségű pillanat volt.