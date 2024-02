Bejelentette közösségi oldalán a HR-Rent Kozármisleny, hogy megszerezte Kósa Marcell Zsolt aláírását. A 19 éves támadó Aczél Zoltán vezetőedző előző állomáshelyéről, a III. kerületi TVE-től teszi át székhelyét ezzel a baranyai NB II.-es labdarúgócsapathoz.

Kósa Csomádon kezdett ismerkedni a focival, majd a Vasas Akadémia figyelt fel a tehetségére, ahonnan aztán a Testvériség-Újpalota SE-hez vezetett az útja még mindig csak U14-es játékosként. A korosztályos csapatokban 45 meccsen elért 36 góljával felhívta magára a REAC figyelmét a 2018/2019-es szezonban, s annak végén le is igazolta. Ott csupán egy évig pallérozódott, mert a III. kerület elcsábította. A felnőtt labdarúgásba a 2023 februárjában, az NB III. 23. fordulójában kóstolhatott bele először. A Kerület a Zsámbék ellen játszott, Aczél Zoltán a 81. percben cserélte be 4–0-s vezetésnél, ezt követően még egy gólt szereztek az óbudaiak. Ezen a találkozón egyébként Kozics Barnabás is feliratkozott a gólszerzők közé, épp őt váltotta Kósa. Ezt követően még kétszer csereként és hatszor kezdőként kapott lehetőséget régi-új mesterétől. Ebben az idényben ezt nyolc szerepléssel toldotta meg az NB III. Észak-Nyugati csoportjában, a hétvégén pedig már bevetésre készen ott ült a padon a Budapest Honvéd ellen 2–1-re elvesztett találkozón Mislenyben.

Érdekesség, hogy a Kozármislenynél pallérozódik a névrokona is, a 11 éves Kósa Marcell Dániel.