Nem a remények szerint kezdett a Carbonex-Komló a Budakalásznál, a védekezésését nem találta a baranyai gárda, így a vendéglátó szép lassan ellépett. A huszadik percet, illetve Marosán György időkérését követően ugyan még egyszer egalizált a Bányász, de ott elfogyott a lendület, s többé nem kapott esélyt arra, hogy ponttal térhessen haza az Omszk-parki bajnokiról. A második játékrészt már teljes mértékben irányította a hazai gárda, amely végül hat találattal nyerte meg a találkozót, így pedig Rotimék nem tudtak távolodni a kieső helyektől.

Marosán György, a Carbonex-Komló vezetőedzője: – A védekezésünk most nem volt azon a színvonalon, amit elvárok. Nem találtuk a távolságot, kevés volt az ütközés. Már az első félidőben is gondjaink voltak ezzel, ami kihatott a második félidei játékunkra is.

Az állás (14 csapat): 1. Telekom Veszprém 30 pont, 2. Szeged 24, 3. Tatabánya 20... 10. NEKA 12, 11. Komló 10, 12. Eger 10, 13. PLER-Budapest 8, 14. Fejér B.Á.L.-Veszprém 4.

Következik: Carbonex-Komó–Pick Szeged (02. 17., szombat, 18.00).