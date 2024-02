Bravúrgyőzelmekre is szüksége lesz a Kozármisleny KA-nak az idény végéig, hogy magának is bizonyítsa, az élvonalban a helye. Ennél azonban még fontosabb, hogy más, nehéz helyzetben lévő, eddig gyengébben szereplő együtteseket elkapjanak. Ezek közé tartozik a Kisvárda is, amely 9 pontjával három helyezéssel van előrébb, mint a sereghajtó Misleny, de eggyel több találkozót is játszott már.

A szurkolóira is nagy szüksége lesz a Kozármisleny KA-nak

Fotó: Löffler Péter

A két együttes őszi összecsapását néggyel nyerte az akkori vendéglátó, most ezért is visszavághatnak Bánfaiék, akik egy sikerrel messze nem lesznek kint a vízből, de valamelyest felzárkózhatnak a Békéscsabára, s aktuális riválisukra, esetleg a Debrecenbe utazó NEKA-ra is.

Vissza kell szereznie a tüzet a Kozármisleny KA-nak

– Úgy gondolom, hogy a következő mérkőzésen elsősorban saját magunkat kell legyőznünk és felülmúlnunk – fogalmazott Pusztai Petra a mislenyi beharangozóban. – Vissza kell szereznünk azt a tüzet és elszántságot, ami eddig jellemezte a csapatot. Ha fegyelmezetten és egymásért küzdve tudunk pénteken pályára lépni, ki tudjuk javítani az előző heti vereséget. Hiszek benne, hogy együtt ki tudunk mászni ebből a gödörből, amibe most belekerültünk és tudunk egy jó mérkőzést játszani a Kisvárda ellen. Nagyon köszönjük a szurkolóknak a támogatásukat, igyekszünk ezt most pénteken meghálálni a hozzáállásunkkal!

A pénteki program: Dunaújváros–Vasas (17.00), Kozármisleny–Kisvárda, Békéscsaba–Alba Fehérvár, Debrecen–NEKA, Vác–Budaörs (18.00).

Az állás: 10. Dunaújváros 10, 11. Kisvárda 9, 12. NEKA 9, 13. Békéscsaba 7, 14. Kozármisleny 3.