A PMFC zsinórban másodszor játszik otthon, így ha az eltiltott Krauszra, Rácz Lászlóra és Hadaróra nem is számíthat Kazincbarcika ellen, szurkolóira igen. Most pedig nagyon fontos lesz a piros-feketék számára, hogy az egyenlő pontszámmal közvetlenül előttük álló rivális ellen minden befelé pattanjon, hiszen egy sikerrel tovább lépdelhetnének az élmezőny nyomában. Kulcsár Árpád tanítványai azt bizonyították már a Siófok ellen, hogy képesek akcióból is betalálni, most az egyéni hibákat kell minimalizálni, hogy Helesfay ne kerüljön ismét teljesen kiszolgáltatott helyzetbe. Persze ehhez a vendégeknek is lesz egy-két szava, akik legutóbb a Mosonmagyaróvár ellen a hosszabbítás negyedik percében szerezték meg a győztes gólt.

A pécsi találkozót követően lép pályára Szombathelyen a HR-Rent Kozármisleny, amely a Budapest Honvéd elleni csalódást követően most szeretne újabb sikerélményt szerezni. Kirchneréknek a 14. helyezett otthonában sem lesz egyszerű dolguk, főleg azt követően, hogy Horváth Rajmundék a Csákvár ellen 78 percet emberhátrányban játszva sikerült 2–2-es döntetlent játszaniuk úgy, hogy 1–0-ról előbb fordítottak már megfogyatkozva, s később, a szünet előtt egalizált a vendég együttes. A kék-fehéreknek jó helyzetkihasználással, s stabil védekezéssel persze komoly esélyük van a három pont behúzására.

A vasárnapi program: PMFC–Kazincbarcika, Budafok–Gyirmót, Győr–Csákvár, Bp. Honvéd–Nyíregyháza, Mosonmagyaróvár–Vasas, Soroksár–BVSC-Zugló (14.00), Szombathely–HR-Rent Kozármisleny, Szeged–Ajka, Tiszakécske–BFC Siófok (17.00).