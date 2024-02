Szomorúan térhetett haza a Női Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa 2024-es négyesdöntőjét követően a címvédő NKA Universitas Pécs II. kosárlabdacsapata, miután két vereség után maradt a negyedik hely, de van egy pécsi fiú, aki mindeközben felért a csúcsra.

Az elmúlt idényben még a PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapatáért felelt Kovács Dénes, a 2023/24-es szezonban viszont már a női élvonalbeli bajnokság listavezetőjének, a DVTK-nak a másodedzője, továbbá az U23-as együttes vezetőedzője.

A még mindig csak huszonnégy esztendős szakember vezényletével az U23-as miskolci brigád vezeti az NB I. Piros-csoportját, ráadásul ezzel a kupasikerrel még felejthetetlenebbé tette ezt az idényt. Az elődöntőben a Sportdarázs az első negyedben még jobbnak bizonyult, de a folytatásban nem kegyelmezett Kovács Dénes alakulata. Aztán a fináléban a kezdésre nem volt panasz, de az idő haladtával komoly bajba került a DVTK. Nyolcpontos hátrányból lehetett várni az utolsó felvonást, de a baranyai tréner kellőképp felrázta lányait, sőt, gyakorlatilag sikerült átgázolni a BEAC Újbudán (19–4), így megérdemelten hódították el a trófeát (74–67).

– Ez a szív diadala volt! Csodálatos emberek, kiváló sportemberek a lányok– nyilatkozta lapunknak Kovács Dénes, a DVTK U23-as csapatának vezetőedzője. – Rengeteg taktikai feladatuk volt, amit le kellett reagálni mérkőzés közben, és ennek, valamint az előbb említett hatalmas szívnek az eredménye ez a hatalmas győzelem! Szülővárosom zenekara azt mondta rég, hogy: „ha az életben nincs már több móka, meghalunk, mintha nem volna több dolgunk”. Na, márpedig nekünk rengeteg móka van még az életben és a szezonban is, valamint rengeteg dolgunk is lesz, hogy továbbra is sikeresek legyünk.

Egy trófea tehát már zsákban van, könnyen lehet, hogy a pontvadászat végén is ünnepelhet a DVTK U23-as csapata, ráadásul még a felnőttek is jó eséllyel pályáznak az aranyéremre, plusz az Euroligában is érdekelt még a miskolci klub. Egy szó, mint száz: a kemény munka mindig kifizetődik. Erre pedig tökéletes példa lehet a Pécsről induló Kovács Dénes.