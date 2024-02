Szrecsko Szekulovics: – Ahogyan arra számítottunk is, nagyon kemény mérkőzést játszottunk a salgótarjániakkal, teljesítményével mindkét csapat rászolgált a gratulációra. Az első félidőben sikerült tizenkilenc pontos előnyt szereznünk, s kicsit talán el is hittük, hogy már eldőlt a találkozó. A harmadik negyedben nagyon rosszul reagáltunk a hazaiak ritmusváltására, gyengén támadtunk, és nagyon sok kosarat kaptunk, így ellenfelünk fel tudott zárkózni. A végén egy egál meccs lett belőle, amit szerencsére sikerült megnyernünk. Voltak problémáink, hiszen kezdő irányítónk, Micsovics egy bokasérülés miatt hamar kiesett, azonban a végén éppen a helyére beszálló Halász Ákos döntötte el a küzdelmet, aki hosszabb kihagyást követően most tért vissza az együttesbe.

Következik: PVSK-Veolia–Budafok (02. 16., 17.00).K. B.