Nem a jó értelemben esett egymásnak a PMFC és a Kazincbarcika, hiszen az első húsz perc inkább a szabálytalanságokról és a lapokról szólt. Sőt, az első játékrészben egy komolyabb lehetőséget jegyezhettünk fel, akkor Pethő lövését Helesfay védte, s az ismétlést is hárítani tudta.

A fordulást követően már mindkét oldalon voltak veszélyes lövések, s a 61. percben az első gól is megérkezett. Egy beadás után a teljesen szabadon maradó Pinte az ötös sarkáról bólintotta át Helesfay felett a labdát. 0–1

A gól megfogta a piros-feketéket, s nem telt el három perc, amire ismét a hálóba kellett nyúlnia a hazai kapusnak. Egy szabadrúgást követően Pethő bombázott a jobb felsőbe. 0–2

Itt azonban még nem ért véget a hazaiak kálváriája. Csatárit nem sikerült megállítaniuk, aki keresztül robogott a pályán, majd távolról kilőtte a jobb alsót. 0–3

Ezt követően is volt még Pethőnek egy nagy ziccere, de akkor Helesfaynak sikerült hárítania. A pécsiek is igyekeztek legalább egy szépítő gólt összehozni, de a Barcika nagyszerűen védekezve szinte lőni sem engedte Tóth-Gáborékat. Ennek ellenére egy szabadrúgás után Pejovics kísérleténél Tóth Balázsnak is meg kellett mutatnia, hogy ha szükség van rá, akkor kisegíti a védőit.

PÉCSI MFC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–3 (0–0)

Labdarúgó NB II., 20. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 300 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kiss Balázs).

PMFC: Helesfay – Terbe, Takács Zs., Pejovics, Majnovics – Szeles (Bachesz, 75.), Hudák (Tóth-Gábor, 63.) – Harsányi (Vas, 60.), Bukovics, Miknyóczki – Rácz B. (Szabó M., 75.). Vezetőedző: Kulcsár Árpád

KAZINCBARCIKA: Tóth B. – Szekszárdi, Heil, Papp M. (Dobozi, 70.), Kotula – Székely (Ternován, 20.), Csatári, Kártik (Pekár, 70.), Süttő (Csilus T., 78.) – Pethő (Gante, 78.), Pinte. Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Pinte (61.), Pethő (64.), Csatári (67.)