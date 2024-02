Még egy hónapon át készülhetnek az NB III.-as labdarúgócsapatok a tavaszi idény kezdésére, de ez nem azt jelenti, hogy ne dolgoznának több fronton is a klubok, hogy a legjobb kerettel és formában érjenek a rajtra.

Ennek ellenére a Lőrinc egyelőre a keretének szűküléséről számolhatott csak be, ráadásul elhagyta a piros-fekete együttest a Dél-nyugati csoport gólkirálya, Rétyi Róbert is. Persze nem csoda, hogy a 16 találatnál tartó támadóra felfigyeltek magasabb osztályból. Mellette a nyáron szerződtetett 19 éves támadó Ulrich Dániel hagyta el a klubot, ő 9 alkalomból hétszer csak csereként kapott lehetőséget, gólt nem szerzett a bajnokikon. A 20 éves kapus, Nagy Szilveszter is máshol próbálkozik miután Héninger és Szmola mellett nem igazán jutott lehetőséghez.

Azt, hogy hogyan fog nélkülük kinézni a Szentlőrinc már szombaton 11 órától megnézhetik Pécsen a szurkolók, hiszen a bajnoki rivális PTE-PEAC ellen játszik ekkor edzőmeccset Pichler Gábor együttese.

A vármegye harmadik harmadosztályú csapata is pályán lesz ezzel egy időben. A Mohácsi TE 1888 gárdája a horvát NK Vardarac (Várdaróc) csapatával, amely vezeti az Eszék-Baranya megyei amatőr bajnokságot.