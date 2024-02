Rekord létszámú táncos népesítette be a PTE TTK Papp Gábor Sportcsarnokát a Pécsi Fordan Táncklub hagyományos Félévzáró Gáláján. Az eseményen összesen 310 táncos 46 produkciója mutatkozott be, a pécsieken kívül pécsváradi csoportok is. Felléptek az akrobatikus rock ’n’ roll párosok és formációk minden korosztályban, valamint jelentős létszámmal szerepeltek a klub Fashion Street Dance táncosai is. A közönség láthatta a klub elitjének számító referencia csoportot is, akik Majorlaki Ágnes látványos koreográfiájával nyitották a rendezvényt.

A legifjabb színpadra lépők a Magyar Lajos utca óvoda Ovi Rocky-sai, valamint a Fordan Tánccentrum Aprock formációja volt, a legidősebbek pedig az 50 év feletti boogie woogie táncosok, Tóth Tamás és Tóthné Láng Andrea.

Forrás: Majorlaki Ágnes

A rendezők minden fellépőt apró ajándékkal leptek meg, valamint fellépés után minden táncos színes emléklapot kapott. A műsorszámok a Pécsi Fordan Táncklub 17 oktatójának, edzőjének és asszisztensének munkáját dicséri.

Az eseményen felmérhették a versenyző csoportok a szezon előtt, milyen formában vannak, illetve szerepet kaptak azok a táncosok is. akik még nem versenyeznek, de így éles helyzetben megmutathatták, érdemes velük számolni majd.

Ebben az évben több közönségcsalogató rendezvény is várja Pécs város táncsportot szerető közönségét. Még egy fordanos gála, két Fashion Street Dance Magyar Kupa és Csapatbajnokság, egy Nyílt Nap és Bemutató, valamint egy Karácsonyi Jótékonysági Gála rendezői lesznek.