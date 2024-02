Utolsó februári mérkőzésére készül az NKA Universitas Pécs miután az Alba Fehérvár otthonában nem sikerült a bravúr a 90 dobott pont ellenére sem. Ezúttal az egy vereséggel rosszabbul álló Budapest Honvéd otthonában kell megmutatnia Kerpel-Froniuséknak, hogy újoncként képesek a fél mezőny fölé emelkedni. Persze a vendéglátónak is hasonló vágyai vannak a Körmend elleni vereséget követően.

– Az első félidőben gyakorlatilag, ha nem is hiba nélkül, de egészen jól játszottunk, ültek a dobások, jó ritmusban voltunk. Az Alba nyilván egy kiemelkedő csapat ebben a bajnokságban, úgyhogy belekényszerítettek minket hibákba, elkövettünk buta hibákat enélkül is. Ezek megbosszulják magukat egy ennyire jó csapat ellen, sajnos nem tudtuk tartani az előnyt – tekintett vissza a klub felületein még a hétvégi találkozóra Lados Erik, majd a következő, fővárosi összecsapásról is szót ejtett. – Videóztuk a Honvédot, edzésen gyakoroljuk, amiket szoktunk, mint minden csapat ellen. Mindenképpen a saját játékunkat, védekezésünket kell játszanunk. Nem vehetjük fel az ellenfél ritmusát! Ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor nem lesz probléma.

A budapestiek természetesen nem véletlenül vannak holtversenyben a sereghajtóval a tabella végén, képesek a botlásra otthon is. Hazai pályán csupán eggyel nyertek többször, mint ahányszor kikaptak (5/4), ezt a mérleget mot a Nemzeti Kosárlabda Akadémia hozhatja egyensúlyba. Igaz, Kovács Péterék az egész mezőnyben idegenben a leggyengébben teljesítő csapatot alkotják, mindössze egyszer nyertek távol a Fűzy Ákos pályától. Ezen most azonnal javítaniuk kell, hogy a márciusi alapszakasz hajrára úgy forduljanak, hogy még mindig karnyújtásnyira van az első nyolc hely egyike. Mostantól ugyanis minden mérkőzésnek a közvetlen riválisok ellen ez lesz a tétje, hiszen a hátralévő hat forduló során az első kettő kivételével mindenki óriási energiákat fog mozgósítani, mert még az utolsók előtt is ott lebeg a rájátszás délibábja. Öten pedig egyébként is lépéselőnyben vannak a célegyenesre fordulva az NKA-val szemben.

A 21. forduló programja: Szombathely–Kecskemét, Oroszlány–Szolnok, Paks–Zalaegerszeg, Szeged–Körmend, Kaposvár–Alba Fehérvár (szerda, 18.00), Budapest Honvéd–NKA Universitas Pécs (szerda, 19.00), Sopron–Debrecen (csütörtök, 19.00).