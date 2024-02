Kisebb jubileumra készülhetett az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata, ugyanis háromszázadik bajnokiját játszhatta szombat este a hibátlan listavezető DVTK ellen hazai környezetben.

NKA Universitas Pécs a DVTK ellen küzdött

Fotó: Laufer László

A miskolci együttes nagy utat tett meg, de a fáradtságnak nem igazán volt jele a mérkőzés elején: a magyar válogatott játékosának, Aho Ninának hármasa adta meg az alaphangot, majd egy nagyon küzdelmes, kiegyenlített játékkal folytatódott az első felvonás. A végén jött egy kisebb pécsi hullámvölgy, így végül hétpontos előnyre tett szert a bajnokaspiráns.

A második etap jobban indult hazai szempontból, köszönhetően többek között Smailbegovic szárnyalásának, de Kiss Angelika védőmunkáját is érdemes kiemelni, aki volt klubja ellen bizonyíthatott. Na de mindenki sokat tett azért, hogy a palánk alatt ne jusson levegőhöz Völgyi Péter alakulata. Ennek pedig meg is lett az eredménye, hiszen a házigazda átvette a vezetést, ráadásul nagyobb fókusszal akár kétszámjegyűre is duzzadhatott volna az előny, de végül három pontot sikerült közé tenni.

Közel két percet kellett várni az első kosárra a nagyszünetet követően, de aztán a szurkolók legnagyobb örömére beindult a nagyüzem. Az idő haladtával pedig tovább nőtt a feszültség is, így talán nem is olyan meglepő, hogy a játékvezetők sokszor reflektorfénybe kerültek. Sőt, emiatt a miskolci szurkolótábor nem nagyon válogatta meg a szavakat két buzdítás között.

Az utolsó felvonás Kányási villanásával indult, de Smailbegovic továbbra is tarthatatlan volt. Mindkét együttes harciassága dicséretet érdemel, hatalmas küzdelem zajlott a parketten. Hosszú idő után a DVTK ismét vezetést szerzett három és fél perccel a vége előtt, a hátralévő időt pedig a rutinjának köszönhetően lehozta az éllovas.

Mindenesetre a drukkerek fergeteges hangulatot varázsoltak a Rátgéber Kosárlabda Akadémián, így érdemes volt az élvonalbeli bajnokság tizenharmadik fordulójának csúcsmérkőzését választani.