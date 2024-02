Péntek este már több futsalcsapat is parkettre lép a Férfi Futsal Magyar Kupa nyolcaddöntőjének keretein belül, a pécsi élvonalbeli együttesnek viszont maradt még pár napja készülni, ugyanis majd csak február 19-én, hétfőn 20 órától bizonyíthat a PTE-PEAC a Tolna-Mözs FSE vendégeként.

Élő Tibornak volt ideje rendet tenni a fejekben, hiszen legutóbb három hete volt jelenése a baranyai alakulatnak, ugyanis a férfi futsalválogatott kuvaiti edzőtáborozása adott egy kis szusszanásnyi időt. A magyar csapat egyébként a vb-selejtezőre készülő házigazda elleni első felkészülési találkozón 2–1-re nyert többek között Rutai Balázs és Büki Baltazár találatainak is köszönhetően, azonban a második tesztmeccsen Kuvait visszavágott, s 3–2-es győzelmet aratott.

Ez idő alatt a pécsi klub gőzerővel készült a folytatásra, így már egyre jobban összeszoktak a spílerek az új igazolással, a harmincegy esztendős Robert Nospakkal. Mint arról már korábban írtunk lapunkban, a Kecskemét elleni hazai bajnokin már debütálhatott, ráadásul góllal. Rutinja sokat adhat a jövőben, így a szurkolóknak érdemes lehet megjegyezni a tapasztalt játékos nevét.

– Tizenhat évesen kezdtem a futsalt Eszéken, ott töltöttem utánpótlás éveimet, eközben pedig tagja voltam az U21-es horvát nemzeti csapatnak – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának Robert Nospak. – Öt esztendővel később kiigazoltam Németországba a Futsal Panthers Köln együttesébe. Ott másfél szezont töltöttem el, mielőtt visszaigazoltam volna a nevelőegyesületembe. Ebben a két eszéki idényemben behívtak a horvát válogatottba, ahol három meccsen pályára is léptem. Azóta egy Sibeniki kitérő után újra Eszéken játszottam, végül utojára Vinkovciben töltöttem el két és fél évet az Aurelia futsal csapatában, ami egy rendkívül jó projekt volt. Ezután érkezett a pécsi lehetőség.

A PTE-PEAC a tizedik helyen zárta a 2023/24-es élvonalbeli alapszakaszt, így a bennmaradásért kell küzdeni a tavaszi rájátszás során. Nem lesz egyszerű feladat, hiszen a Nyírbátor, az Újpest, az Aramis, a Maglód, valamint a Magyar Futsal Akadémia is élet-halál harcra készül. Új impulzust adhat, hogy a tervek szerint a második hazai alsóházi ütközettől kezdve visszatérhet a pécsi csapat szeretett otthonába, a Lauber Dezső Sportcsarnokba. Persze általában a PTE-TTK csarnokba is őrületes hangulatot varázsolnak a drukkerek, így még a tavaszi szezon nyitányán, február 24-én a Nyírbátor ellen is pokoli légkör várható.

Na de addig még a kupában vitézkedne tovább a pécsi együttes, egy esetleges negyeddöntőbe jutás pedig jókora önbizalmat adhatna a rájátszásra, plusz hatalmas skalp lenne ebben a történelmi szezonban.

Nyolcaddöntős párharcok: Nyírbátor–Berettyóújfalu, Tiszaföldvár–Nyíregyháza (02.16., 19.00), Rubeola–Maglód (02.16., 20.00), Magyar Futsal Akadémia–Haladás (02.16., 20.30), Dunújváros–Veszprém (02.18., 19.30), DEAC–Kecskemét (02.19., 18.30), Tolna-Mözs–PTE-PEAC (02.19., 20.00), TFSE–Újpest (02.19., 20.45).