Rekord létszámú táncos népesítette be a PTE TTK Papp Gábor Sportcsarnokát a Pécsi Fordan Táncklub hagyományos Félévzáró Gáláján. Az eseményen összesen 310 táncos 46 produkciója mutatkozott be, a pécsieken kívül pécsváradi csoportok is. Felléptek az akrobatikus rock ’n’ roll párosok és formációk minden korosztályban, valamint jelentős létszámmal szerepeltek a klub Fashion Street Dance táncosai is. A közönség láthatta a klub elitjének számító referencia csoportot is, akik Majorlaki Ágnes látványos koreográfiájával nyitották a rendezvényt.

Látványos, pörgős programot varázsolt a színpadra a Pécsi Fordan Táncklub

Forrás: Majorlaki Ágnes

A legifjabb színpadra lépők a Magyar Lajos utca óvoda Ovi Rocky-sai, valamint a Fordan Tánccentrum Aprock formációja volt, a legidősebbek pedig az 50 év feletti boogie woogie táncosok, Tóth Tamás és Tóthné Láng Andrea.

– A teljes fordanos rendszerünk megmutathatta magát – jelentette ki Papp Viktor klubvezető. – Ez azt jelenti, hogy a Tánccentrumba járnak olyan kétszáz–kétszáztízen, külső helyszínen pedig van egy ovink, és működünk a gyárvárosi általános iskolában. Emellett a pécsváradiakat is meghívtuk, akiknek nálunk vannak a gyökereik. Maximálisan kihasználtuk a sportcsarnok méreteit, nagyjából 550 néző érkezett.

Ajándékokat is kiosztott a Pécsi Fordan Táncklub

A rendezők minden fellépőt apró ajándékkal leptek meg, valamint fellépés után minden táncos színes emléklapot kapott. A műsorszámok a Pécsi Fordan Táncklub 17 oktatójának, edzőjének és asszisztensének munkáját dicséri.

Az eseményen felmérhették a versenyző csoportok a szezon előtt, milyen formában vannak, illetve szerepet kaptak azok a táncosok is. akik még nem versenyeznek, de így éles helyzetben megmutathatták, érdemes velük számolni majd.

– Nagyon tanulságos volt a gála, mert nem tudta mindenki a maximumot kihozni magából. Mentálisan kell még fejlődni, hogy közönség előtt is minden úgy sikerüljön, mint az edzéseken. Nagyon hangulatos, pörgős show volt, minden korosztály képviseltette magát. Színes, változatos műsor volt, nem korcsoportonként alakítottuk a programot. Két nagyon ütős akrobatikus rocky-s koreográfiát is bemutattunk ezen az alkalmon. Van egy inkább bemutató jellegű Elvis Presley-adaptáció, és egy olyan koreográfia, amivel év közben versenyekre járunk majd. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a gála végén – folytatta. – A támogatók által kisorsoltunk a közönség között negyedmillió forint értékben ajándékokat.

A szimpátiaszavazást idén egy vegyes csapat nyerte, a Star Team-Cool Girls 46 szavazattal érdemelte ki a trófeát. Az együttesben tizenheten táncolnak Fashion Street Dance-t.