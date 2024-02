Már negyedjére kezdődik új időszámítás hétvégén a PMFC-nél. A piros-feketék Mátyus János kinevezésével szeretnének a gyenge tavaszi rajtot követően – 1 döntetlen, 2 vereség – új lendületre kapni, s ezt az Ajka ellen kell most megtenniük. A vendégségbe érkező zöldek azonban kiváló formában vannak eddigi mérkőzéseik alapján 2024-ben. Mind a négy februári meccsüket megnyerték, kettőn hármat-hármat lőttek, s a Szeged kapuját is kétszer bevették.

Új edzővel emelkedne magasabbra a PMFC

Fotó: Löffler Péter

Az új pécsi vezetőedzőnek tehát nemcsak fel kell ráznia három-négy nap alatt együttesét, de rögtön egy olyan ellenfél ellen megy csatába, amely rohamtempóban zárkózik fel rá. Sőt, ha nem szerez pontot ezen a találkozón a Pécs, akkor egyenlő egységgel állnak majd a tabellán az ajkaiakkal. Most nagy szüksége lesz arra a pécsi együttesnek, hogy visszatérjen hátsó stabilitása, de a másik kapu előtt is hatékonyan végezze a dolgát. Persze a Vasasnál bemutatkozó Lacza gólja ebből a szempontból is biztató jel lehet az Újmecsekalján. A védelem stabilizálása a pénteken bejelentett Szekszárdi Tamás felelőssége lehet, aki Kazincbarcikán bontott szerződést a kevés játéklehetőség miatt. A 29 éves belső védő korábban a Mislenynél is megfordult már.

A PMFC-vel egy időben a HR-Rent Kozármisleny is pályán lesz

A Kozármislenynek Soroksáron kell folytatnia, amit a Győr ellen abbahagyott. A kék-fehérek a múltkori sikerrel újra elkezdték a dobogósok sarkát taposni, s az azon a találkozón mutatott játékukkal mindenki ellen győzelmi esélyekkel futhatnak majd ki a pályára. Ha a fővárosban is hozzák azt a szintet Aczél Zoltán tanítványai, az összes pontot elhozhatják.

A vasárnapi program: PMFC–Ajka, Soroksár–Kozármisleny, Budafok–Csákvár, Mosonmagyaróvár–Gyirmót, Bp. Honvéd–Siófok (14.00), Szeged–BVSC-Zugló, Kazincbarcika–Vasas, Szombathely–Tiszakécske (17.00).