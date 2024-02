Alacsony színvonalú meccset játszott egymással a PMFC és az Ajka a szemerkélő esőtől nedves füvön. Igazi helyzetig egyik együttes sem volt képes eljutni a találkozó folyamán, a vendégek mégis három ponttal térhetnek haza. Szarka Ákos ütközte le Krauszt a felezőnél, amit követően a hazai védőt hordágyon vitték le, de még mielőtt az egészségügyi személyzet pályára léphetett volna, saját térfeléről a támadó Helesfay kapujába emelt, s ezzel megnyerte a meccset a vendégeknek.

Gera Zalán (PMFC) nem tudott veszélyeztetni

Fotó: Laufer László

A piros-feketék részéről a csapatkapitány, Harsányi játékában volt a legtöbb veszély. A bal szélre visszakerülve újra jó ütemben lépett be többször is a védelmi vonal mögé, azonban hosszúak lettek neki az indítások, vagy a passz elkésve érkezett, s már lesen találta a támadót. Egy távoli kísérletét pedig Jagodics fejelte fölé. Mellette, még az első félidőben Tóth-Gábor is feltűnt egy lövéssel a tizenhatoson belül, amit követően heves gesztusokkal jelezte a játékvezetőnek, hogy szerinte Tar kézzel blokkolta a lövését, de panasza süket fülekre talált.

Egy szabadrúgással Pejovics is megdolgoztatta Szabadost, de a lefelé csapódó labda nem volt eléggé a sarokra helyezve, hogy az megtréfálja a kapust.

A mérkőzésen bemutatkozott a PMFC pénteki igazolása is, Szekszárdi Tamás, aki a sérült Krausz helyett érkezett a pályára. Egy blokkolt veszélyes beadással jelezte is később, hogy számíthatnak rá a társai, s a vezetőedző, főként amíg Rácz László sérült.

A pécsiek feje nem csak a mostani vereség miatt fájhat, de a Siófok sikere miatt is. Így már két olyan együttes is van a kiesőzónában, amely mindössze három ponttal van lemaradva tőlük. A Balaton-partiak mellett az ezúttal vereséget szenvedő Budafok van még ebben a helyzetben, ha a Zugló pontot szerez, azaz, ha Mátyus János nem tudja gyorsan kihozni a gödörből a gárdát, s a mögöttük állók behúznak egy-két meccset, akkor mélyre is csúszhat az együttes.

PMFC–FC AJKA 0–1 (0–0)

Labdarúgó NB II., 22. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 200 néző. Vezette: Móri Tamás (Bertalan Dávid, Király Zsolt)

PMFC: Helesfay – Takács Zs., Krausz (Szekszárdi, 68.), Pejovics, Majnovics – Terbe, Hudák – Lacza (Miknyóczki, 79.), Gera (Szabó M., 62.), Harsányi (Rácz B., 79.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Mátyus János

AJKA: Szabados I. – Tóth G., Tar, Jagodics, Csemer (Présinger, 90+3.) – Kenderes (Görgényi, a szünetben) – Babos B. (Forgó, 90+3.), Csizmadia Z., Tajthy (Sejben, 57.), Nagy K. (Pantovics, 77.) – Szarka Á. Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gólszerző: Szarka Á. (64.)