Pécs Átmenetileg visszacsúszott a második helyre a Vasas Akadémia MAFC elleni veresége miatt a PVSK-Veolia. Az Újbuda és a Panthers ugyan egyforma mérleggel (16/2) rendelkezik, azonban az egymás elleni eredmény alapján a fővárosiak vannak előnyösebb helyzetben. Ez pedig akár még a rájátszásban is döntő szerepet kaphat. Ugyanakkor a következő nyolc meccsen még rengeteg dolog változhat, s a 15/3-as mérleggel a harmadik helyre szoruló angyalföldiek is még beleszólhatnak bőven a sorrendbe.

A Vasútnak még idegenben a Salgótarján, a Miskolc, a Fót és a Vasas ellen kell bizonyítania, míg a Budafok, az Óbuda, a Szigetszentmiklós és az Újbuda MAFC is egyszer még a Szamosi Nándor Sportcsarnokba látogat. Az éllovasnak is hasonló a sorsolása, a Panthers mellett a Cegléd, a Debrecen, a Nyíregyháza, a Jászberény, a TF-Budapest, a Salgótarján és az Óbuda igyekszik majd legyűrni. Éppen ezért a hibákat minimalizálnia kell Szrecsko Szekulovics együttesének. Az utolsó két fordulóra egy 6–0-s hajrával kell valószínűleg megérkeznie, hogy még egyenlő esélyekkel induljon a riválissal szemben.

Az Újbudával mindig óriási csatát vív a Pécs, s ez biztos, hogy a mostani alapszakasz zárásakor sem lesz másképpen. A Vasúton ráadásul nagyobb lehet a nyomás, hogy megszerezze az alapszakasz első helyét, s ezzel egy esetleges döntőben a pályaelőnyt, mert azt már tavaly is megtapasztalhatták a PVSK rajongói, mennyit számít, hogy hányszor játszanak kedvenceik a Verseny utcában.

Decemberben nyolc ponttal nyert a MAFC a vasutasok ellen, Bíró Olivéréknek ezt is túl kellene teljesíteniük, hiszen a záró meccsen a Vasasnál sem lesz egyszerűbb dolguk. Pláne, ha az akadémisták előtt még az előzés délibábja is lebeg majd. Az angyalföldieknek a Budafok, a Cegléd és a Jászberény otthonában is jó esélyük van a sikerre, illetve a Nyíregyháza, a Debrecen U23 és a Salgótarján vendéglátásakor is favoritként futnak ki a pályára.

Persze ahhoz, hogy az alapszakasz végén is még így számolgathassunk az kell, hogy mind a három csapat veretlenül meneteljen el az egymás elleni meccsekig, erre viszont képesek, és nagy eséllyel teljesítik is. Aki botlik, az szinte ki is szál ebből a versenyfutásból, hiszen ebben a mezőnyben pokolian nehéz lesz behozni egy lépésnyi lemaradást is.

A hátralévő meccsek

02. 10.: Salgótarján–PVSK.

02. 16.: PVSK–Budafok.

02. 23.: PVSK–Óbuda.

03. 01.: Miskolc–PVSK.

03. 08.: PVSK–Szigetszentmiklós.

03. 17.: Fót–PVSK.

03. 22.: PVSK–Újbuda MAFC.

03. 31.: Vasas–PVSK.