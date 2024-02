Az idény eddig legszorosabb párharcára készül a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata az NB I. 15. fordulójában. Szombaton 17 órakor a Budakalász otthonában futnak ki majd a parkettre Matko Rotimék, hogy megpróbálják megerősíteni helyüket a középmezőnyben a téli záráson és a tavaszi nyitányon elért sikerek mellett.

Az idény első felében az akkor vendégként szerepelő Kalász az utolsó két percben döntötte csak el a meccset, kettő góllal nyert és vitte el a két pontot, ami kifejezetten fájó a Bányásznak. Most ki lehet köszörülni a csorbát, még ha idegenben nem is feltétlenül esélyesként lép majd pályára Marosán György együttes Csoknyai István legénysége ellen.

Jelenleg a Komló egy háromcsapatos holtverseny közepén rohan a céljai felé. A NEKA-nak és az Egernek is 10 pontja van, így előbbi a 10., utóbbi a 12. pozícióból veszi közre a Bányászt. A Budakalász és a Balatonfüred két ponttal előzi csak meg őket, s a Dabas és a Gyöngyös is csak hárommal van előrébb. Nem elég azonban előre felé tekintgetni, hiszen a PLER-Budapest is igyekszik három pontnyi lemaradásból oda lépni a sarkukba. Ebből is látszik, hogy a bajnokság hátralévő szakaszában minden egyes pont döntő jelentőségű lesz.

A találkozót az MKSZ YouTube csatornája élőben közvetíti.

A szombati program: Budakalász–Carbonex-Komló, Telekom Veszprém–Tatabánya (17.00), PLER-Budapest–Gyöngyös, Dabas–Balatonfüred, Eger–Csurgó (18.00), NEKA–Fejér B.Á.L.-Veszprém (19.00).