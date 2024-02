Reménykedhetnek a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának szurkolói, hogy az együttes az NB I. B. 19. fordulójában elért a mélypont aljára Salgótarjánban, s a péntek 17 órakor kezdődő Budafok elleni találkozón kezdő irányítója Ognjen Micsovics nélkül is el tud indulni felfelé. Ugyan a tarjániaknál sem kaptak ki a pécsiek, egy kissé keserű szájízzel térhettek haza a gyenge második félidőt követően. A sereghajtó Budafok ellen persze a Panthers részéről kötelező a győzelem, s akkor nyugodtan figyelheti, mit játszik az éllovas MAFC vasárnap.

– Valóban érdekes, hogy amióta augusztusban megkezdtük a munkát, összesen volt talán két hetünk, amikor mindenki egészséges volt – nyilatkozta Szrecsko Szekulovics vezetőedző a PVSK felületein. – Most Ogi hiányzik, illetve Radó kapott el egy betegséget. Az jó hír azonban, hogy Halász Ákos vissza tudott térni, ráadásul remekül is teljesített Salgótarjánban. A Budafok ellen itthon favoritok vagyunk, és bár tudjuk jól, hogy ebben a szezonban nincs könnyű meccs, semmi másra nem szabad gondolnunk, csak a győzelemre. Most kell igazán keménynek lennünk.