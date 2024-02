A Szentlőrinc SE egy nívós ellenféllel mérkőzött meg, a Puskás Akadémia II. csapata ellen. A döntetlenre végződő találkozón a piros-feketék közül Kiss és Hleba talált be.

A Szentlőrinc SE a Puskás Akadémia kapuját is bevette kétszer

Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc SE

A Szentlőrinc SE fiatalokkal erősített

A klub közben két labdarúgót is szerződtetett. A jobb oldalon védőként és támadóként is bevethető újpesti nevelés, Erdész Ádám, valamint a kisvárdai támadó, Helesh Yaroslav is aláírt.

Erdész mindössze 18 éves, így megfelel a fiatal szabálynak. A felnőttek között a Dunakesziben mutatkozott be a Pest megye I.-ben.

Helesh 19 esztendős, az NB I.-ből érkezett kölcsönbe. Munkácson sajátította el a labdarúgás alapjait, aztán 12 évesen került a várdai utánpótlásba. Bemutatkozott a klub felnőtt csapataiban is, játszott az NB III.-ban, sőt, az NB I.-es gárdában is kapott lehetőséget, az őszi szezont pedig az NB II.-es Haladásnál töltötte.

Pichler Gábor: – Nagyon hasznos mérkőzést játszottunk ma, egy gyors, dinamikus, lendületes második csapat ellen, amelyen az első negyedórától eltekintve úgy érzem, hogy a mi akaratunk érvényesült jobban. Ez a helyzetek számában is megmutatkozott a mi oldalunkon. Ami a védekezés részét illeti, a pressingünk kimondottan tetszett, jó pozíciókban tudtunk labdát szerezni és mentünk át támadásba. Labdabirtoklásban, labda nélküli játékosok mozgásában és a döntési szituációkban még van hiányérzetem, ezen javítani kell. A kapu előtti helyzetekben mindenképpen koncentráltabbnak kell lennünk és hatékonyabban kihasználnunk az adódó lehetőségeket. A két kapott gólunk erősen véleményes volt, összességében pozitív érzésekkel zárjuk le a hetet. A Puskás Akadémiának köszönjük, hogy bevállalták a hosszú utazást, sok sikert kívánunk nekik!

Szentlőrinc SE–Puskás Akadémia FC II. 2–2 (2–1)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés.

Szentlőrinc: Szmola – Miklós, Keresztes, Sághy, Németh – Hleba, Kesztyűs – Pataki B., Kiss K., Helesh – Novák. Csereként beállt: Erdész, Tamás, Havas, Kiss-Szemán, Medgyesi, Múcska, Csörgő. Vezetőedző: Pichler Gábor

Gólszerzők: Kiss K. (24), Hleba (44. – büntetőből), ill. Demeter (31., 48.).