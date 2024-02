Elkezdődött a férfiasztalitenisz Extraliga tavaszi szakasza, amelyet a két baranyai együttes várt az élen. A címvédő, s veretlen PTE-PEAC Kalo-Méh I. az első helyen készült tovább menetelni a négyesdöntők felé, míg a Komlói Bányász egy vereséget követően tapossa a sarkát.

A Komló szombaton 15 órakor kezd otthonában, a Szegedet fogadja, amely jelenleg a negyedik helyen áll. Ha ebben a sorrendben érnének az együttesek az alapszakasz végére, akkor az elődöntőben éppen elkerülnék egymást, de egy fináléban vagy bronzmeccsen összefuthatnak. Ugyanakkor, ha a bányászok jobbak tudnak lenni most, akkor azzal nagy esélyt kínálnak fel a Soltvadkertnek is, amely az ötödik helyen várja, hogy előrébb törhessen. A komlóiak jó esélyekkel vágnak bele a csatába, hiszen a szegediek a 8. Szécsény és a 6. Mosonmagyaróvár ellen is botlottak már, azaz a középmezőnyben lévő gárdák között is volt olyan, amely felül tudta őket múlni. A pécsiek 6:1-re verték őket, s a Bányász is hasonlóképp demonstrálhat erőt.

A PTE-PEAC gyakorlatilag pénteken délután egy előrehozott döntőt játszik, hiszen az elmúlt évek legnagyobb kihívója, ugyanakkor rendre adminisztrációs hibát vétő Celldömölk fogadja, amely jelenleg a harmadik helyen áll.