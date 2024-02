A téli felkészülési időszak során az egyik teremtornán komoly sérülést szenvedett Novák Balázs Mihály, így ismét fel kell építenie magát, de ezt már nem a tavalyi ezüstérmes Himesházánál fogja megtenni, hanem újdonsült együttesénél, a Komló második számú labdarúgócsapatánál.

Új csapatában is maradandót alkotna.

Forrás: Novák Balázs

A huszonhét esztendős spíler fiatalként szerepelt többek között a PVSK, a Kozármisleny, valamint a Szentlőrinc alakulatában, felnőtt játékosként pedig megfordult a Pellérd, a Hosszúhetény és a Himesháza csapatainál.

– Összességében pozitívnak ítélem meg az elmúlt öt esztendőt, amit Himesházán töltöttem – nyilatkozta lapunknak Novák Balázs Mihály. – Szerettem ott lenni, elfogadtak a szurkolók és a csapattársak is, ezt pedig igyekeztem gólokkal és gólpasszokkal meghálálni. Semmi rossz élményt nem tudok felidézni ebből az időszakból. Nagyon jól éreztem magam a srácokkal, úgyhogy bátran jelentem ki, hogy csak jó szívvel emlékszem vissza. Azt pedig külön köszönöm, hogy a Himesháza labdarúgócsapatának minden tagja segített abban, hogy ez az átigazolás megvalósuljon.

A gólérzékeny támadónak természetesen volt pár megkeresése, ami nem meglepő, látva a statisztikáit, de döntését nem volt nehéz meghoznia.

– Volt pár megkeresésem, de mivel Komlón élek, ráadásul tíz percre lakom a pályától, így nem is volt kérdés, hogy mire kell igent mondanom – osztotta meg gondolatait Novák. – Sosem voltam húszezer forintos játékos, aki minden fél évben máshol focizik csak azért, hogy pár tízezer forinttal többet keressen. Komlón ismertem a csapat nagy részét, volt akivel régen is együtt játszottam, plusz szimpatikus volt a hozzáállásuk, és amit beletesznek minden edzésen. Szeretném itt is minél több góllal és gólpasszal segíteni a társakat, s remélem, hogy tavasszal minél több pontot sikerül majd begyűjtenünk.

A Komló II. a február 25-én, vasárnap 14 órától bizonyíthat hazai környezetben a Véménd ellen.

Novák Balázs Mihály elmúlt szezonjai számokban:

2022/23 – 55 gól – 1. hely

2021/22 – 38 gól – 1. hely

2020/21 – 43 gól – 1. hely

2019/20 – 31 gól – 2. hely

2018/19 – 45 gól – 2. hely

2017/18 – 33 gól – 1. hely

2016/17 – 28 gól – 1. hely

2015/16 – 29 gól – 4. hely

2014/15 – 13 gól – 17. hely

2013/14 – 9 gól – 30. hely