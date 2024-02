Pécs Hosszabbításban kapott ki Nyíregyházán legutóbb a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata, de az NB I. B. 18. fordulójában kész újra a győzelem ösvényére lépni, s folytatni útját a tabella élén. Ehhez a Jászberényt kell pénteken 17.00-ás kezdéssel felülmúlnia.

A vendégségbe érkező gárda is vereséget követően szeretne visszabillenni a győzelmek oldalára, a Salgótarjántól kapott ki. Persze a Berénynek eddig sem ment igazán jól, de negatív mérlege épp megegyezik a Vasút útjába álló Nyíregyházáéval (6 győzelem/11 vereség).

Persze a találkozó esélyesei ezúttal is Micsovicsék lesznek, akik 21 ponttal (102–81) nyerték a legutóbbi egymás elleni összecsapásukat október 21-én. Azonban ezáltal a nyomás is nagyobb a pécsieken, hiszen kötelező a számukra nyerni. Azért is különösen fontos a siker most a Panthersnek, mert az alapszakasz első pozíciójáért egyre élesedik a csata, hárman állnak holtversenyben a rájátszás legelőnyösebb helyéért – a Pécs mellett a MAFC és a Vasas is 15/2-es mérleggel áll –, s már csak kilenc találkozó van, amely során el lehet érni. Egy esetleges fináléban pedig nagyon nem lesz mindegy, hogy hazai pályán vagy egy rivális otthonában kell majd többet játszani. Jól példázza ezt az is, hogy a Vasút saját parkettjén veretlen, mind a 8 meccsét behúzta, mindkét veresége vendégségből származik. Egy pofont épp a második MAFC-tól kapott.

Az állás: 1. PVSK-Veolia 15 győzelem/2 vereség, 2. Újbuda MAFC 15/2, 3. Vasas Akadémia 15/2, 4. BKG PRIMA Akadémia 11/6, 5. Phoenix-MT Fót 10/7, 6. TF-Budapest 8/9, 7. Cegléd 7/10, 8. MEAFC-Peka Bau 6/10, 9. Debreceni EAC U23 6/10, 10. HÜBNER Nyíregyháza BS 6/11, 11. Jászberényi KSE 6/11, 12. Óbudai Kaszások 5/12, 13. Salgótarjáni KSE 4/13, 14. Budafok 4/13.