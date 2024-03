Gőzerővel menekül a kiesés elől a PTE-PEAC élvonalbeli futsalcsapata, így talán jót is tesz az együttesnek, hogy egy másik fronton is bizonyíthat. Persze a bajnokaspiráns Veszprém elleni párharc első mérkőzése nem ígérkezett sétagaloppnak, de a kupasorozat ezen szakasza már jutalomjátékként is felfogható.

A vendégcsapat már a harmadik percben beköszöntött, majd Tatai háromszor is betalált. Az első játékrészben, még 0–2-nél Nospak révén szépített a házigazda, de mivel a harminchatodik percben még Aleksandar is feliratkozott a gólszerzők közé, így négygólos hátrányból várhatja Élő Tibor legénysége a veszprémi visszavágót.

A négyes döntőt május 11-12-én, a fővárosi TF Sportcsarnokban rendezik meg.

PTE-PEAC–Veszprém 1–5 (1–2)

Férfi Futsal Magyar Kupa, negyeddöntő, első mérkőzés. Pécs. Vezette: Hartung (Kondákor, Kubicsek). PTE-PEAC: Wilkesz – Bálint G., Molnár Cs., Nospak, Vénosz. Cserék: Molnár M., Pápi, Palvek, Tóth M., Koronics, Forró, Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor. 1. Futsal Club Veszprém: Spandler – Tatai, Dorogi, Gerencsér, Lux. Cserék: Koncsol, Bognár P., Ábrahám, Bencsik, Aleksandar, Bognár M., Kiss M. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Gólszerzők: Nospak (17.), illetve Gerencsér (3.), Tatai (10., 25., 32.), Aleksandar (36.).