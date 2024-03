Az nem kifejezés, hogy egészen más célokkal vág neki a PMFC és a HR-Rent Kozármisleny az egymás elleni rangadónak. A piros-feketék a kiesőzónából menekülnének miközben a kék-fehérek tovább kergetnék az első négyet.

Ugyan a Misleny sem kifejezetten kiegyensúlyozott eddig tavasszal, de ettől függetlenül szépen folytatta a pontok gyűjtögetését, s még mindig tapad a legjobbakra. Ezzel szemben a pécsiek még egyetlen győzelmet sem tudtak elérni az újraindítás óta, sőt, mindössze két egységet gyűjtöttek.

A PMFC lába alatt forró a talaj, már nem igen fér bele számára a hiba, főleg, ha azt nézzük, hogy a hátralévő fordulók során már csak egyszer találkozik olyan csapattal, amely mögötte van a tabellán, viszont összefut még a listavezető Nyíregyházával idegenben, majd később a Győrhöz is ellátogat, s a záró körben a Szeged érkezik ide. Azaz az első négy helyezettből még hárommal mérkőzik.

Eközben a kék-fehérek komolyabb nyomás nélkül dolgozhatnak már szinte, hiszen az elsődleges céljuk, a bennmaradás volt az év elején. Persze ez nem azt jelenti, hogy most bedobnák a törölközőt, vagy félvállról vennék a derbit. Ezen a mérkőzésen is a sikerre fognak játszani, hogy minél feljebb végezzenek a tabellán, hiszen akár még a dobogóra is odaérhetnek.