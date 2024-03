Március 23., szombat, 11.00

PTE PEAC II.– Lovászhetény-Pécsvárad

A szezon legjobb formájában lévő együttese fogadja a listavezető legfőbb kihívóját, a Lovászhetény-Pécsváradot, így vélhetően a forduló legpikánsabb mérkőzését rendezik majd meg Pécsen. Mindeközben a Villány a gyengélkedő Nagykozárt látja vendégül, tehát könnyen lehet, hogy ha a pécsi klub begyűjti a három pontot, akkor eltiporhatja hétvégi ellenfelének bajnoki álmait. Igaz, a két fél két őszi egymás elleni csatáját egyaránt Varga László legénysége nyerte meg (0–2, 1–3), de azóta sok víz lefolyt a Dunán.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – Jól sikerültek az eddig lejátszott tavaszi mérkőzéseink, amelyek bizakodásra adnak okot. A liga egyik legerősebb csapata érkezik hozzánk, ám ha sikerül a szebbik arcunkat mutatni, akkor akár meglepetést is okozhatunk. Egy biztos: a kilátogató nézők egy remek összecsapást láthatnak majd.

Varga László, a Lovászhetény-Pécsvárad vezetőedzője: – Egyre jobb formában vagyunk egyénileg és csapatszinten is. Ha továbbra is jönnek a győzelmek, akkor tovább erősödünk. A hétvégi ellenfelünk bombaformában van, és ami nem másodlagos, hogy ez eredményességben is megmutatkozik. Ez is jól bizonyítja, hogy Molnár Gábor kitűnő munkát végez. Szoros mérkőzésen győzelmet várok az együttesünktől.

Pécsen eltipornák a Lovászhetény-Pécsvárad bajnoki álmait.

Március 23., szombat, 15.00

Siklós– Bóly

Felemásan kezdte a tavaszt a Bóly labdarúgócsapata, de így sem került kilátástalan helyzetbe Horváth Dávid alakulata. Sőt, az ezüstérem belátható távolságon belül van, a merész szurkolók pedig akár még az aranyéremről is álmodozhatnak. Persze Siklóson soha nem lehet sétagaloppra számítani, de a mutatók alapján nagy bravúr lenne, ha otthon maradnának a pontok.

Komló– PVSK

Két, szebb időket is megélt klub mérkőzhet meg egymással a Komlói Bányász Stadionban, de egy ilyen párosítás mindig sok izgalmat tartogat. A pécsi együttes háza táján felröppent egy esetleges edzőcsere a héten, így kérdés, hogy ez milyen hatással volt a játékosokra. Mindeközben a túloldalon Turi Zsolt gőz­erővel dolgozik, még ha utolsó két bajnokiját el is vesztette az együttes. Mindent összevetve nem lenne egyszerű megjósolni, hogy melyik fél ünnepelhet majd a végén.

Március 24., szombat, 15.00

Villány– Nagykozár

A papírforma alapján, és látva a tabellát, könnyed bajnoki­ra készülhet a Villány. Ami a múltat illeti, még augusztus végén Nagykozárban nem finomkodott Kósa Zoltán legénysége, akkor nyolc alkalommal sikerült mattolni (2–8) hétvégi vetélytársa ellen, igaz, november közepén csupán egy góllal bizonyult jobbnak az éllovas (2–1). Tény, hogy extra löketet adhat a házigazdának, ha a szombati játéknapon a Lovászhetény-Pécsvárad pontokat veszít a PTE PEAC II. vendégeként, így kezdheti felkötni a gatyát a vendégcsapat. Na de múlt héten a nagykozári brigád alaposan megizzasztotta a bajnokaspiránst (2–3 Lovászhetény-Pécsvárad), így hiba lenne félvállról venni a párharcot.

Labdarúgó vármegye I.