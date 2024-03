Megszerezte a Budafok ellen a három pontot a HR-Rent Kozármisleny az NB II. 23. fordulójában Kirchner duplájával, de így sem lehetett felhőtlenül boldog a kék-fehérek vezetőedzője.

Aczél Zoltán, a HR-Rent Kozármisleny vezetőedzője: – Érzékeny veszteség, hogy a csapatkapitányunk sérülés miatt hiányzott, most pedig Hegedüs Márk is megsérült, valószínűleg megszakadt. Az első félidő nagyon tiszta volt, nagyon jól álltunk a mérkőzéshez. Megbeszéltük, ez a meccs nagyon fontos számunkra, de azt is tudtuk, a Budafoknak hasonlóképp az. Érvényre kellett juttatni azt a támadófutballt, azt a dinamikát, amit mi tudunk előrefelé. A második félidőben kezdtünk kicsit elfogyni, szerdán volt egy kupamérkőzésünk, sokan pályán voltak hétközben is. Kezdett fizikálisan felőrölni minket a Budafok, de nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. Nagy tisztelet a csapat felé, mert február 3. és március 3. között 7 mérkőzést játszottunk, ami nagyon sok. Egy újabb lépést tettünk a minimális célunk, a bentmaradás érdekében – ha az meglesz, utána még nyugodtabban tudunk majd futballozni.