Talán még sosem volt olyan portálunknál, hogy csupán három együttes adja az AutóCity Volkswagen Baranya Vármegyei I.-es bajnokság aktuális fordulójának válogatottját. Igaz, ehhez kellett az is, hogy a Nagykozár pécsi vendégjátékán antireklámot csináljanak a focinak (0–0).

Szerencsére a szombati játéknapon a komlói és a siklósi publikum láthatott találatokat, de mindkét pályán a vendégcsapat ünnepelhetett. Az előbbin tizenegy alkalommal villant a sárga, tehát feszültségből nem volt hiány, de ami ennél is fontosabb, hogy két alkalommal villant Miltner Szabolcs is, akinek helye egy pillanatig sem volt kérdés. A PTE-PEAC II. kapusa, Pölöskei is sokat tett a sikerért, ugyanis több védést is bemutatott, sőt, tizenegyest is hárított. Előtte közel tökéletesen végezte a dolgát Horváth Máté, de Gelencsér Gergő is brutális mezőnymunkát végzett.

Siklóson a Lovászhetény-Pécsvárad viszonylag hamar kényelmes helyzetbe került, köszönhetően Szentes duplájának, de a második játékrész közepén Reith is feliratkozott a gólszerzők közé. A két gólszerzőnek bizalmat szavaztunk, de Németh Adriánnak és Kungl Ádámnak is legjobbak között a helye.

Vasárnapra maradt a slágermeccs, de meglepetésre az izgalmak elmaradtak. Ehhez kellett az is, hogy Fischer Roland sziporkázzon a szélen, elől pedig Gellén és Wiesner ismételten elvigye a showt.