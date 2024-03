Részt vett Hoffmann Réka, a PVSK sportolója a 61. Belgrád Winner Nemzetközi Ökölvívó torna a magyar válogatott színeiben. A több mint 120 indulót felvonultató megmérettetésen döntőbe jutott, ott viszont a bírák nem őt hozták ki győztesen.

„Ahol a bírók, és a pontozók is hazaiak, ott szinte lehetetlen nyerni” – fogalmazott edzője, Alvics Gyula is a vereségről kiemelve, a fanatikus belgrádi közönség is nagy nyomást helyez a versenyzőkre. A fináléban a hazaiak reménységével nézett szembe Hoffmann, Miljkovic Sarával, s 3-2-es arányban maradt alul. Alvics dicsérte tanítványa helytállását, hozzátéve, más helyszínen akár fordított is lehetett volna az összecsapás végkimenetele.

– Az első menetet egyhangú pontozással nyertem, a másodikat ő, szintén egyhangú pontozással – értékelt Hoffmann Réka a Vasút felületein. – A harmadikban még jobban bokszoltam, mint az elsőben, biztos voltam benne, hogy nyertem, erre őt hozták ki győztesnek. Ellenfelem egy 120 kilós versenyző volt, állandóan rám feküdt, és fogalmam sincs, miként nyerhetett, hiszen alig talált érvényes felületet. Egy tanulsága van ennek a döntőnek, jobban el kell lépnem az ilyen súlyú ellenfelektől, mert, ha egy lépést hátra lépek, nem lesz testi kontaktus. Április 15-től ugyancsak Belgrádban lesz Európa bajnokság, arra készülünk most az edzőmmel.