Tenyérnyi hely sem maradt szabadon a lelátón, miközben az ország egyik, ha nem a legjobb női kézilabdacsapata, a Győri Audi ETO KC sorakozott fel a pályán az izgatott ifjú kozármislenyi kísérő lányokkal. A morajló lelátó a sípszóra pedig tomboló orkánná vált, amint Scheffer megszerezte a találkozó első gólját, előnyhöz juttatva a hazaiakat, majd a másik oldalon elegánsan lehalászta Oftedal passzát a levegőből.

Kecskésék mindent kiadtak magukból a Győri Audi ETO KC ellen

Fotó: Löffler Péter

A hazai közönség nagyon jól tudta, minden ilyen momentumot meg kell ünnepelnie, s biztatni csapatát bármi is történjen a pályán a világsztárokból álló gárda ellen. Nem is csüggedt a lelátó népe, ahogy a vendégek egyre nagyobb előnyt harcoltak ki, persze tartani kellett a győri ultrákkal is a hangerőt.

A szünetre már tizenhárom-gólos hátrányban ment a Misleny, de a fordulást követően meg tudott annyira újulni, hogy újra megörvendeztette a hazai szurkolókat, akik hálájuk kifejezéseként a csapat nevet mennydörögték.