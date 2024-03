Minimális ideje volt a HR-Rent Kozármislenynek, hogy kellően felfrissüljön a legutóbbi, Soroksár elleni bajnokiját követően a most vasárnapi Budafok elleni találkozóra, hiszen a hét közben még az MTK-t is vendégül kellett látnia a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. Azonban talán épp ez volt a legjobb időpont arra, hogy nagyobb terhelést kapjon egy NB II.-es összecsapást megelőzően a kék-fehér együttes, hiszen hétvégi ellenfele rettenetes formában kezdte a tavaszt, még nem szerzett pontot. Az Ajka, a Gyirmót, a BVSC-Zugló és a Csákvár verte a piros-feketéket. Kirchneréknek most azt kell elérniük, hogy ez a negatív széria ne szakadjon meg. Ráadásul egy győzelemmel a mislenyiek nem csak a negyedik Szegedet előzhetnék meg, ha az nem nyer, de a Pécsnek is némi szívességet tehetnek, hiszen egy kiesés ellen küzdő riválisát tartanának alacsonyabban.

Daru Bencétől (HR-Rent Kozármisleny) vasárnap is kell a gól

Fotó: Löffler Péter

A HR-Rent Kozármisleny és a PMFC egy időben lesz pályán

A PMFC természetesen nem hagyatkozhat csak mások jó eredményeire, saját magának is cselekednie kell, méghozzá mihamarabb. Mátyus János gárdájának ezen a héten nem lesz egyszerű dolga, hiszen a hatodik helyezett Gyirmót otthonában kellene megtalálnia az utat a sikerhez, valamint megszereznie a pontokat, amikkel távolodhat a kieső zónától.

A baranyai szurkolók számára eközben a Siófok–Vasas találkozó is külön érdekességeket tartogathat. Egyfelől a Balaton-partiak utolérhetik a PMFC-t, ha a piros-fekete alakulat vereséget szenved. Másfelől a pécsi ikon, Gera Zoltán a hétközi kupameccset követően a bajnokságban is bemutatkozik az angyalföldiek kispadján.

A vasárnapi program: HR-Rent Kozármisleny–Budafok, Gyirmót–PMFC, Siófok–Vasas, BVSC-Zugló–Mosonmagyaróvár (14.00), Ajka–Kazincbarcika, Csákvár–Szeged, Tiszakécske–Győr, Szombathely–Bp. Honvéd (17.00).