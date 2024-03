Érezhető volt a PMFC-n és a BVSC-Zuglón is az első pillanatoktól kezdve, hogy érzik mekkora tétje van ennek a találkozónak. Pláne, hogy már abban a tudatban érkezhettek a pályára, hogy a Budafok legyőzte a Nyíregyházát, így a pécsiek lecsúsztak a kieső zónába, ha csak ideiglenesen is. Mátyus János korábbi mérkőzéseihez képest ezúttal nagyobb hangsúlyt is fektettek a piros-feketék a védelem stabilitására, ugyanakkor a vendégek is inkább feladták a területeket, s minden labdavesztést követően behátráltak a saját térfelükre.

Harsányi és a PMFC nem kapott sok helyet a vendég tizenhatosnál

Fotó: Laufer László

Összességében Ihrig-Farkasék próbálkoztak többször, de Varasdinak nem kellett játékba avatkoznia az első félidőben. Ezzel szemben Csentericsnek volt egy nagy bravúrja, miután Tóth-Gábor áthámozta magát Deutschon, s megpróbálta 13 méterről jobbal a vendég hálóőr alatt a kapuba juttatni a labdát.

A fordulást követően úgy tűnt, minden elveszett a Pécs számára, amikor Szekszárdit kiállította a játékvezető Kelemen buktatásáért, majd a büntetőpontra mutatott. Hidi értékesítette is a tizenegyest, de a piros-feketék nagy erőket mozgósítva kiegyenlítettek. Hudák ollózva talált a kapuba, a labda a kapufáról vágódott a vonal mögé.

A PMFC-ből Krausznak is korábban kellett zuhanyozni menni, de a fennmaradó 23 percet kihúzta Mátyus János együttese

PMFC–BVSC-ZUGLÓ 1–1 (0–0)

Labdarúgó NB II., 24. forduló. Pécs, PMFC Stadion, 400 néző. Vezette: Molnár Attila (Vörös Dániel, Kiss Balázs)

PMFC: Varasdi – Terbe, Szekszárdi, Pejovic, Hadaró (Majnovics, 60.) – Hudák, Krausz – Lacza (Bachesz, a szünetben), Harsányi (Rácz L., 79.), Miknyóczki (Szabó M., 60.) – Tóth-Gábor (Rácz B., 86.). Vezetőedző: Mátyus János

BVSC: Csenterics – Poór, Vinicius, Deutsch, Király – Hidi, Tóth K. – Ihrig-Farkas (Tóth L., 79.), Mitrovics (Szilágyi M., 79.), Kelemen (Mucsányi, 66.) – Bacsa. Vezetőedző: Szekeres Tamás

Gólszerzők: Hudák (72.), ill. Hidi (52. - büntetőből).

Piros lap: Szekszárdi (50.), Krausz (76.), Mátyus János (76.).