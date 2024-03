Véget ért egy hosszú ideje esedékes felújítás Pécs sporttörténetének egy jelentős helyszínén, hiszen a Lauber Dezső Városi Sportcsarnok számos nagy csatának és sikernek adott már otthont, s az elmúlt esztendőkben már méltatlan volt az általa képviselt múlthoz.

Új külsővel csábítja be a nézőket a Lauber Dezső Sportcsarnok

Fotó: Laufer László

A beruházás egy energetikai fejlesztésként indult. Kicserélték a nyílászárókat, új a hő- és vízszigetelést kapott az épület. Energiatakarékos LED-sorok kerültek a plafonra, s napelemek a tetőre, megújították a fűtési, illetve szellőzőrendszert.

A Lauber külsejét és belsejét is modernizálták

A PSN és a Forma Fitt SE aerobikosai szórakoztatták az átadón a közönséget

Ennél viszont végül jóval több dolog valósult meg. A nézőtér járófelületeit is megújították, lecserélték a padokat modern, kényelmes ülésekre, kijavították a fa felületeket. Az öltözők és az öltözőfolyosó vizesblokkjai is megújultak, ami a játékosok kényelmét szolgálja, ugyanakkor nem csak rájuk gondoltak a kivitelezők. A közösségi terek is tágasabbak lettek, s a déli oldali büfét is korszerűsítették.

A pályán dúló csaták könnyebb követését segítik az új LED-falak is, amelyek háromszor akkora felületűek mint elődeik, s jóval többre is képesek.

Az átadón Ivkovics Sztojan a pécsi kosárlabdázás kiemelkedő alakja is üdvözölte a változásokat, illetve reményét fejezte ki, hogy jövőre újra az élvonalban láthatja majd korábbi együttesét.

Az egyesületek pedig máris birtokba vehetik a csarnokot, ismét ott végezheti edzéseit a PVSK-Veolia NB I. B-s férfikosárlabda-csapata, csak úgy mint a PTE-PEAC futsal együttese. Sőt, pénteken mindkettő ott játssza soron követő bajnokiját. A Panthers a Szigetszentmiklóst fogadja majd 17 órától, majd szinte rögtön érkeznek a parkettre az egyetemisták, hiszen 20 órától ők a közvetlen rivális Újpest ellen indulnak csatába. Emellett nemsokára két kézilabda szupercsapatot is megnézhet a pécsi közönség, hiszen március végén és április második felében látogat ide a Kozármisleny KA-hoz a női kézilabda NB I.-ben a Győr és a Ferencváros.