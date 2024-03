– Nagyon fiatalon kapta meg a lehetőséget a HR-Rent Kozármislenynél, s hosszú utat tett meg azóta az együttessel. Mi kellett ahhoz, hogy most ilyen jól szerepeljen az együttes? – tettük fel a kérdést Magyar Márk klubigazgatónak.

– Az, hogy akkor, 29 évesen Feleki Attilától megkaptam ezt a lehetőséget, valamelyest a szerencsének is köszönhető. Nagyon örülök, hogy akkor engem választott. Egy remek helyre kerültem, egyfelől Attila mentorálása miatt is, másfelől kiváló közösség, nagyon jó emberek fogadtak. Voltak harcok, amiket meg kellett vívni, el kellett fogadtatnom magamat sok mindenben. De akkor is, amikor még nem neveztek ki, csak egy edzést látogattam, már meleg szívvel fogadtak, és kérdezték, hogy ugye azért jöttél, mert te leszel. Ahogyan tanultam, és egyre több munkát tettem bele, együtt fejlődtünk a klubbal. Ez pedig hozta magával, hogy a csapat is fejlődött köszönhetően a teljes közösség munkájának.

– Ez a fejlődés vezetett oda, hogy Aczél Zoltán meglátta az NB III.-as projektben is a fantáziát?

– Amikor Pókos Csaba edzőként dolgozott nálunk, egy év után mindketten arra jutottunk, hogy számára inkább az utánpótlás a vonala. Azt mondta, két-három olyan edző volt a bajnokságban, aki ellen jó volt meccselni, mert jól felkészített csapat ellen játszhatott. Az egyik ilyen a Zoli volt. Ez nálunk is beigazolódott. Azokat a stílusjegyeket szerettük volna látni mi is a csapatunkon, amiket az ő együttesein láttunk. Valamiért megtetszett neki ez a miliő, és én is szerettem volna azt, hogy a jelenlegi állapotnál mindig egy kicsivel jobb edzőt próbáljunk hozni, hogy ő is segítsen szakmailag emelni a szintet. Ez a legfontosabb! Sikeréhes játékosaink mindig voltak, akik jó közösséget alkottak, és vevők a fejlődésre. Ha emellett megvan a megfelelő szakmai munka, láthatjuk, mit lehet elérni.

– Mindeközben, ahogy az együttest építették, mindig igyekeztek a klubon kívüli közösség felé is nyitni. Példa erre a nemrég kiadott gyűjthető kártyák is.

A játékosok nem zárkóznak el a róluk készült kártyák dedikálásától, a közösség aktív részesei

Forrás: HR-Rent Kozármisleny

– Ez is fontos nekünk. Ahogy a klub és a csapat fejlődött, egyre többen találtak ide a lelátóra, akik szeretnének ehhez kapcsolódni. Azért csinálunk focit, hogy ők jól szórakozzanak. Azt látom, azért is szívesen csatlakoznak a projektünkhöz, mert szerethető karakterek vannak a pályán, a pad mellett is. A mi szerény kereteink között szeretnénk minél többet adni nekik, hogy többet kaphassanak a fiúkból, mert nagyon szeretik őket.

– A klub számára fontos a város lakossága. Fordítva is igaz ez?

– Több dolog miatt fontos lehet ez a klub a városnak. Az a rengeteg gyerek, aki itt születik, tud hol sportolni. Van más alternatíva is, de a foci a világ legnépszerűbb sportága. Másrészt ez egy remek kapcsolódási, találkozási hely, ahol edzés közben is tele a büfé, itt vannak a szülők, beszélgethetnek, meccs közben is társaságra találnak, és jól is szórakoznak az emberek. Könnyű köztük elvegyülni. Persze úgy könnyebb, hogy jól szerepel a csapat és mindenki mosolyog. Sok olyan jó ember van nálunk, aki szívesen beszélget bárkivel, ezért is remek a közösség.