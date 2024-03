A címvédő Sopron elleni győzelemmel visszatért a helyes útra az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata.

Madison Williams hármasával indult a tizenötödik forduló zárómérkőzése, de Brooks vezényletével a címvédő is hamar elkapta a fonalat. A második negyedben rengeteg hiba becsúszott a gépezetbe mindkét oldalon, azonban a házigazda minimálisan ugyan, de tovább növelte előnyét.

A nagyszünet után sem lehetett panasz a pécsi kezdésre, de aztán a Sopron jobbnak bizonyult a pontszegény felvonás végére, így nagyon izgalmas utolsó etapot várhatott a publikum.

A feszültség érezhető is volt, közel másfél percig nem változott az eredmény, majd a folytatásban is inkább a védekezésre helyezték a nagyobb hangsúlyt a felek. Igaz, több alkalommal is kiegyenlített a Sopron, de 60–60-as állásnál megtorrpant a vendégcsapat, s ezzel az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata három vereséget követően ismételten meccset nyert.

Két bajnoki maradt az alapszakaszból, tehát lehet még reménykedni a felsőház elérésében.

NKA Universitas Pécs–Sopron Basket 66–60 (25–22, 17–16, 11–12, 13–10)

Női kosárlabda NB I., tizenötödik forduló. Vezette: Tőzsér, Ádám J., Fodor. NKA Universitas Pécs pontszerzői: WILLIAMS M. 15/9, SMAILBEGOVIC 14/12, TADIC 9, Williams P. 8, Mérész 8, Kiss A. 3, Simon Zs. 2, Weninger 2, Olawuyi 1. Sopron Basket legjobb pontszerzői: MOMPREMIER 13, BROOKS 11, BÖRÖNDY 11/3.

Ez következik (03.09.): Vasas Akadémia–NKA Universitas Pécs (18.00).