Elstartolt az idei paratriatlon világbajnoki sorozat, amelyben a PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola sportolója, Mocsári Bence is érdekelt. Az első állomás Ausztrália volt, ahol egy kerékpáros technikai hiba ugyan hátráltatta a pécsiek kiválóságát, de így is eddigi legelőkelőbb helyezését érte el a legmagasabb szintű World Series versenyen: ezüstérmet szerzett! Ezzel értékes kvalifikációs pontokat is szerzett a paralimpiára, s tovább erősítette helyét a ranglistán.

– Az úszást nagyon élveztem – értékelt Mocsári Bence. – A hullámok kicsit nehezítették a haladást és mondjuk pár deci vizet is nyeltem, de sikerült az elsőkkel kijönnöm. A devonporti kerékpáros pályája nagyon kemény. Izgalmas és élvezetes, mert sok benne a kanyar és a 180 fokos visszafordító, de a sok kigyorsítás egészen keményen hat a szervezetre. Ráadásul az egyik kanyarban leesett a láncom, amit sikerült egészen gyorsan visszaraknom, de értékes másodperceket veszítettem, emellett az edzőm, Tóth Szilárd is szívroham közeli állapotba került. Ezek után még erősebben tekertem, hogy behozzam a szerzett lemaradást. Ezt persze a lábaim nem hálálták meg a futáson. Nehéz, görcsös lábakkal indultam neki a verseny utolsó etapjának, az 5 kilométer futásnak. Keményen küzdöttem a második helyért.