A PTE PEAC második számú csapata az idei kiírásban már két alkalommal is alaposan megizzasztotta a listavezetőt, sőt, szeptemberben még egy pontot is elvitt Villányból Molnár Gábor legénysége (1–1). Október végén is nagyon közel volt a pontszerzéshez a pécsi klub, de akkor egy őrült meccsen, kétgólos hátrányból állt talpra az éllovas, ráadásul a kilencvenharmadik percben jött Lehota révén a győztes találat (2–3). Így tehát már előzetesen is lehetett arra számítani, hogy a PTE PEAC II. megtréfálhatja ellenfelét, de azt senki nem gondolta, hogy ötvenegy perc után már 4–0-át mutat az eredményjelző. A véghajrában Gellén még büntetőből szépített, de ez semmit nem von le a pécsi brigád érdemeiből.

Négyet vágott a házigazda a forduló nyitányán.

Fotó: Löffler Péter

PTE PEAC II.–Villány 4–1 (3–0)

Pécs. Vezette: Bánfai (Váncsa, Csátity). PTE PEAC II.: Győri – Nagy G., Gál Sz. (Farkas, 69.), Ujvári, Bischoff – Miltner (Kiss K., 76.), Ikladi, Magyar D. (Oszvald, 73.), Schuszter (Nyitrai, 81.) – Horváth M., Lukács M. Vezetőedző: Molnár Gábor. Villány TC: Szabó B. – Bischof, Ulakity M., Csernyánszky (Tóth O., szünetben), Forró – Hazenauer, Lehota (Hoffmann, 84.), Sztojka, Ulrich – Kovács K. (Várda, 36.), Gellén. Vezetőedző: Kósa Zoltán.

Gólszerzők: Magyar D. (4.), Schuszter (23.), Miltner (29., 51.), illetve Gellén (89. – büntetőből).

Sok ideje nem volt Turi Zsoltnak arra, hogy megismerje csapatát, de a Lovászhetény-Pécsvárad elleni rangadón mutatott teljesítmény azt bizonyítja, hogy jót tett az együttesnek az új impulzus. Na meg kellett Bognár Botond egyéni remeklése, aki kétszer is bevette Matesz kapuját, ráadásul másodszor a kilencvenharmadik percben mattolt, mikor már sokan elkönyvelték a döntetlent.

Lovászhetény-Pécsvárad–Komló 2–3 (1–1)

Lovászhetény. Vezette: György B. (Bene, Pór G.). Lovászhetény-Pécsvárad KFT: Matesz – Németh A., Tóth M., Kungl, Szaniszló (Bozó, 53.) – Juhász L., Kovács A., Spánitz, Reith – Szentes, Rácz E. Vezetőedző: Varga László. Sport36 Komlói Bányász: Lesnyik – Szücs B., Blész(Kulcsár G., 53.), Vajk, Kardos (Draskóczi, 77.) – Belina, Illés Sz., Turi (Jégl, 91.), Bognár B. – Városi, Tóth A. Vezetőedző: Turi Zsolt.

Gólszerzők: Juhász L. (6.), Bozó (78.), illetve Bognár B. (23., 39.), Városi (76.).

Parádésan kezdte a 2024-es naptári évet a Siklós labdarúgócsapata, ugyanis a tavaszi szezon nyitányán Komlón aratott értékes győzelmet (1–2), ezúttal pedig hazai környezetben, a Téli Műfüves Bajnokság aranyérmesét sikerült legyűrni. Az első játékrészben nem is igazán talált fogást riválisán a Nagykozár, így taktikailag is jól összerakta alakulatát Bíró Ferenc, az pedig külön öröm lehet számára, hogy öt különböző játékosa is feliratkozott a gólszerzők közé. Ezzel a sikerrel a Siklós két pontra megközelítette a harmadik helyen álló Bólyt. Igaz, Horváth Dávid együttese vasárnap még gyűjtheti a pontokat a PVSK otthonában.

Siklós–Nagykozár 5–3 (2–0)

Siklós. Vezette: Horváth Gy. (László J., Oletics). Siklós: Bogdán B. – Látschám, Tésenyi, Ignácz O., Bizderi – Könyvásó, Pólics, Gyimesi, Szabó Á. – Szabó D., Rotaru. Vezetőedző: Bíró Ferenc. Nagykozár KSE: Lukics – Teszárik, Policsek, Béres Má., Nagy M. – Meretei, Babai, Mufics, Laki – Kiss K., Rigó. Vezetőedző: Takács Lajos.

A Siklós gólszerzői: Pólics, Szabó Á., Látschám, Szabó D., Takács Z.